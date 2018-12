Roberto Ottaviano in concerto nell'Auditorium Fondazione Onlus Giovanni Paolo II di Bari

Quarto concerto gratuito domani, martedì 4 dicembre alle 20,30 all'Auditorium della Fondazione Onlus Giovanni Paolo II a Bari nell'ambito del Progetto SIAE Sillumina "Music Borders", promosso dall’Associazione musicale ‘Nel Gioco del Jazz’. Insieme al maestro e sassofonista barese Roberto Ottaviano si esibiranno Stefano De Vivo, Enrico Palmieri e Vincenzo Guerra, fra l’altro studenti dello stesso Ottaviano. Per una sera dunque saranno colleghi e divideremo il palco dell'Auditorium per questa importante iniziativa dedicata alle periferie. L’Associazione Nel Gioco del Jazz ha intrapreso questo percorso nelle tre periferie della città e più precisamente nei quartieri Libertà, Japigia e San Paolo per promuovere la cultura e la musica in contesti urbani disagiati. Il Progetto, che si avvale del sostegno del MIBACT, della SIAE e del Patrocinio del Comune di Bari, mira a sostenere e promuovere le produzioni dei giovani autori ed artisti per favorirne la promozione culturale nazionale e internazionale. Il tutto per creare sinergie tra i diversi attori territoriali intrecciando relazioni attraverso un percorso di integrazione sociale e culturale (in questo caso attraverso lo strumento della musica). L’iniziativa favorisce un meccanismo virtuoso per la promozione di dinamiche aggregative tali da riequilibrare quei divari sociali, culturali ed etnici presenti nelle realtà urbane considerate in questo Progetto.