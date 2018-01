A Gioia del Colle Giornata della Memoria: lettura animata e laboratorio creativo "Otto, autobiografia di un orsacchiotto" 

Nova Apulia in occasione della Giornata della Memoria presenta"Otto, autobiografia di un orsacchiotto" lettura animata e laboratorio creativo dall'emozionante racconto per bambini di Tomi Ungerer, all'interno del Castello di Gioia del Colle.

L'attività a pagamento si svolgerà SABATO 27 GENNAIO alle ore 10.00 e DOMENICA 28 GENNAIO alle ore 17.30 nel Bookshop del Castello di Gioia del Colle.

Bambini e ragazzi saranno coinvolti dal racconto animato del peluche Otto e di due bambini: tre compagni di gioco inseparabili che solo una stella gialla cucita sul petto e la crudeltà della guerra riuscì a dividere. Ma non per sempre, perché un giocattolo amato non si abbandona mai davvero. Per fortuna Otto ha imparato a scrivere a macchina e può raccontare la sua storia di amicizia perduta e ritrovata, perché in un'imbottitura c'è spazio per tantissimi ricordi...

E' necessaria la prenotazione.