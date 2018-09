Otto Panzer Show a Capurso, appuntamento presso la Villa Comunale con l’irriverente clown Gianni Risola

Il progetto Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze, dopo il giro di boa della pausa estiva, si avvia alla conclusione a fine settembre. Per farlo nel migliore dei modi gli organizzatori hanno pensato a una serie di grandi appuntamenti in piazza per tutta la famiglia.

Il prossimo? Si chiama Otto Panzer Show, un coinvolgente incontro curato da Gianni Risola, mercoledì 12 settembre alle ore 19.30, presso la Villa Comunale di Capurso.

Otto è un simpaticissimo clown, vestito da direttore di un improbabile e misterioso circo, che coinvolge con giocolerie e numeri circensi di autentica bizzarria. Irriverente, sbruffone ma anche dolce, il personaggio ideato da Gianni Risola trasformerà l’appuntamento in un momento indimenticabile.

L’appuntamento gratuito fa parte di Summerteen - Un’estate per ragazzi e ragazze, l’iniziativa voluta dal Comune di Capurso e pensata e realizzata dalla cooperativa sociale Progetto Città: per tutta l’estate e oltre, fino al 26 settembre 2018, i giovanissimi tra i 7 e i 15 anni potranno partecipare gratuitamente a 40 eventi tra incontri, laboratori e attività nel pomeriggio in giardini e piazze.

Non solo un’occasione per far trascorrere ai ragazzi del tempo di qualità, ma un vero e proprio progetto educativo on the road, con operatori qualificati che daranno loro l'opportunità di sperimentare il senso civico, di liberare le proprie capacità e aspirazioni, accrescere le competenze e scoprire i talenti.

Le altre attività della Summerteen si svolgeranno tutti i giorni della settimana eccetto il giovedì e la domenica, dalle ore 18.30 alle 21.30. Per questa settimana gli incontri sono:

Lunedì e venerdì presso Piazza Umberto I

Martedì, mercoledì e sabato presso la Villa Comunale

Per conoscere gli appuntamenti giorno per giorno basta seguire la pagina Facebook ​Summerteen @estateacapurso