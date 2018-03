Venerdì 2 marzo, alle ore 22, un appuntamento imperdibile per la stagione musicale de La Mancha a Ruvo di Puglia: sul palco gli Ottone Pesante trio originario di Faenza composto da Paolo Ranieri e Francesco Bucci ai fiati e Peppe Mondini alla batteria.

L’ottone è il materiale che compone due dei tre strumenti che il trio porta sul palco: tromba, trombone e batteria, dritti al punto, fra Slayer e Meshuggah, fra violenza pura e tecnica sopraffina. Un’operazione allo stesso tempo viscerale e filologica, suonata da musicisti di altissimo livello le cui radici affondano nel genere Metal, una passione ricca e profonda, lontana dall’essere una semplice infatuazione giovanile.

I tre musicisti hanno collaborato, a titolo personale o collettivo, con Calibro 35, Esecutori di Metallo su Carta con Enrico Gabrielli e Sebastiano De Gennaro,Pat Mastelotto (batterista dei King Crimson), Iosonouncane, Baustelle e molti altri.

Il live di venerdì si inserisce all’interno della programmazione musicale del quinto anno di attività del Circolo La Mancha a Ruvo di Puglia: l’associazione di promozione sociale nata nel 2012, con all’attivo oltre settanta serate musicali, decine di rassegne, proiezioni, presentazioni di libri, incontri culturali, porta avanti la nuova stagione con una programmazione ricca di attività culturali nella sua sede sita nel centro storico della cittadina del nord barese.

Dal 2012, anno della sua fondazione, il circolo La Mancha, ha ospitato, tra gli altri, i live di Jonny Halifax and the howling thruth (Uk); Eugene Chadbourne(USA); Noise of trouble, Talibam (Usa), Fuzz orchestra, Lonesome leash (USA), Putan club, The dad horse experience (Ger), Marnero, Qui (USA), Zu,Caterina Palazzi, Lorelle meets the Obsolete (Mexico), Cristian Naldi, Juggernaut, Koffin Kats (USA).

Il circolo, sito in un caratteristico locale in pietra nel centro storico di Ruvo di Puglia in via Sant’Agnese 3, ha inoltre organizzato, negli anni, diverse attività culturali come: incontri letterari con scrittori, giornalisti e docenti, mostre di arti figurative, rassegne cinematografiche, concerti musicali in sede e all’aperto, workshop, corsi di formazione ed escursioni naturalistiche.

Start h 22

Ingresso 3€ con tessera Arci