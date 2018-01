"Ovunque insieme", il concerto di beneficenza al Villaggio Berukhà

Venerdì 5 gennaio, alle ore 20.30, presso il Villaggio Berukhà, in via Vittorio Lenoci 7, nell’ambito del progetto “Insieme ovunque”, che gode del patrocinio del Comune di Bari, si terrà un particolare concerto di beneficenza diretto dal maestro Bepi Speranza, con Daniela Mastrandrea al pianoforte accompagnata dal coro Incanto armonico.

Per l’occasione, un gruppo di circa 15 cani e loro umani che insieme hanno partecipato a un percorso formativo ad hoc e che sono stati già accolti al museo archeologico di Egnatia lo scorso autunno, assisteranno al concerto preparato dal Maestro Bepi Speranza grazie alla collaborazione con la onlus Custodi del Creato che ha eretto, su suolo comunale, il Villaggio Berukhà, un centro per persone con disabilità e normodotati che opera con gli animali domestici attraverso la pet-therapy. Il concerto è aperto ai soli cani che hanno partecipato al percorso formativo in quanto hanno maturato caratteristiche tali da non turbarsi anche alla presenza di suoni, via vai di persone e di tanti altri cani.

L’ingresso è libero.

Sarà possibile acquistare in loco le calze della befana il cui ricavato contribuirà a all’attività del Villaggio Berukhà.