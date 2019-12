Ozionà 4tett in concerto con la partecipazione della piccola banda a mare

FERNANDO GRANDE autore compositore nato a Monopoli. In ambito musicale opera nella doppia veste di promoter musicale e di musicista. Nel 2000, con lo pseudonimo Ozionà, realizza il suo progetto musicando poesie inedite proprie e di altri poeti. Da allora, ha all’attivo 7 Cd che lo porteranno in giro per l’Europa. Collabora in vari progetti musicali e realizza lo spettacolo di Musica & Teatro multimediale dal titolo OSO , un viaggio nella coscienza dell’uomo. Il suo ultimo lavoro "Meraviglioso" e stato pubblicato a maggio 2019.

Dal 2017 lavora stabilmente con Francesco Paolo Luiso al pianoforte, Luigi Catella al contrabbasso e Lorenzo Cellamare alla batteria.

Questo ultimo lavoro contiene 12 nuovi brani. Ogni brano è dedicato a persone, fatti, situazioni e ricordi di alcuni momenti o attimi vissuti realmente o, a volte, solo in sogno.

“Nel mio precedente lavoro, autoprodotto del 2017 intitolato “Dalla terra al cielo”, un viaggio tra sogni e realtà, mi chiedevo spesso dove inizia il sogno e dove finisce la realtà, la risposta è che ho dato vita contemporaneamente a queste nuove storie.

Ho voluto dedicare questo nuovo progetto a tutte quelle persone che ho conosciuto molto da vicino, alcune solo nel più intimo dei pensieri, altre per lavoro, altre per ammirazione. Trovare il giusto compromesso tra musica e parole per esprimere il mio stato d’animo, non è stato semplice ma a volte una canzone può esprimere anche meglio di mille parole quello che abbiamo nel cuore. E così che ho aperto quel cassetto chiuso da tempo dove dentro ci avevo buttato alcuni miei sentimenti, pensieri scritti e messi in musica ed è nato “Meraviglioso”.

Quello che racconto in questo brano è un sogno vissuto tempo fa che pian piano, nello scorrere degli anni, si sta trasformando in realtà. Questo sogno non è altro che la conferma della trasformazioni dei sogni a partire dalla realtà cioè quando ti accorgi che sognare non è altro che una proiezione dei desideri della vita reale. Se poi i suggerimenti in sogno arrivano proprio da Mister volare, che dice che un amore forte ti trasforma la vita, ti colora di nuovo, un amore forte si radica nel tempo, senza luogo e si tinge della forza dei sogni, allora, nel mio animo si è radicato ancora più forte".



Sul palco:

Fernando Grande Ozionà; voce e percussioni

Francesco Paolo Luiso; pianoforte

Luigi Catella; contrabbasso

Lorenzo Cellamare; batteria

FEAT Antonio Piacentino; tromba

Con la straordinaria partecipazione della piccola BANDA A MARE

diretta dal Maestro Vito Vittorio De Santis



Ingresso su invito

porta ore 20,30

concerto 21,00

Info: Libreria del Teatro

0803758368 – info@libreriadelteatro.it info@vdpmusic.it

Presso LA LIBRERIA DEL TEATRO, potrai acquistare al prezzo di euro 10,00 il cd “Meraviglioso” di Ozionà, riceverai l’invito valido per il concerto del 11 gennaio 2020 al TEATRO TRAETTA di Bitonto (BA)

N.B. Se è già in tuo possesso, potrai scegliere tra OSO - DALLA TERRA AL CIELO