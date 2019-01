'Il paese dei campanelli' in scena al Teatro Mercadante di Altamura

DOMENICA 27 ore 21,00 la Compagnia Italiana di Operette con Claudio Pinto e Clementina Regina in "IL PAESE DEI CAMPANELLI" - Musiche di Virgilio Ranzato e Carlo Lombardo. Librettista Carlo Lombardo. Prima esecuzione: Milano, Teatro Lirico, 23 novembre 1923.

Con Irene Geninatti Chiolero, Massimiliano Costantino, Daniela d’Aragona, Riccardo Ciabò, Riccardo Sarti, Danilo Ramon Giannini, Vincenzo Tremante, Giada Lucarini. Corpo di ballo Ensemble Nania Spettacolo: Giada Lucarini, Martina Alessandro, Martina Coiro, Erika Pentima, Idiana Perrotta, Raffaella Siani. Regia di Emanuele Gamba. Direzione musicale M° Maurizio Bogliolo - Coreografie Monica Emmi - Costumi Eugenio Girardi. Direzione artistica: Maria Teresa Nania - Produzione: Nania spettacolo. Stagione d’Opere e concerti.

In un'immaginaria isola olandese è ambientato il Paese dei Campanelli. Questo nome è dovuto dal fatto che su ogni casa c'è un piccolo campanello. La leggenda narra che se una moglie tradisce il marito, il campanello della casa in questione suonerà e tutti verranno a sapere quello che è successo. Anche se nessuno li ha mai sentiti suonare, gli abitanti non hanno il coraggio di dimostrare il contrario.

Tutto, nel paese dei campanelli, resta tranquillo fino all'arrivo di una nave militare inglese, costretta all'attracco nel porto dell'isola da un incendio sviluppatosi a bordo. Gli ufficiali scendono a terra e....accade l'inevitabile! Hans, il comandante, fa suonare il campanello con Nela, Tom lo fa suonare con BonBon e La Gaffe, per un imperdonabile errore, con Pomerania, la donna più brutta del paese. La Gaffe purtroppo combina un'altra gaffe: arrivano sull'isola le mogli degli ufficiali e, senza colpa, rifanno suonare i campanelli con i mariti di Nela, BonBon e Pomerania. La leggenda narra che se un giorno ogni cento anni i campanelli resteranno muti, non suoneranno mai più. Quel giorno cade proprio durante la sosta degli ufficiali.

Tutti sono avvertiti, nessuno vuole trasgredire, ma c'è La Gaffe che, suo malgrado, riesce a rovinare tutto. Gli ufficiali ripartono con le mogli e sull'isola per altri cento anni esisterà ancora l'incubo dei campanelli. Ma sarà poi un male!

