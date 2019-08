A Palese la festa patronale dedicata a San Michele Arcangelo

Accanto alla centenaria tradizione legata ai riti pasquali (come testimoniato dal successo riscontrato quest’anno dalla mostra "L’Uomo dei Dolori", la prima grande esposizione di tutti i Misteri che sfilano in occasione della Processione del Venerdì Santo di Palese), vi è un altro grande evento, emblema della religiosità, della cultura e della tradizione palesina: la Festa di San Michele Arcangelo.

La solennità di questo Arcangelo viene in realtà celebrata il 29 Settembre ma, secondo la tradizione, la Festa palesina viene anticipata alla prima metà del mese di Agosto poiché un tempo si desiderava rendere grazie per il buon esito della raccolta del grano, da sempre effettuata nel mese di Luglio.



Anche quest'anno il programma della Festa, la quale avrà luogo tra Giovedì 8 e Lunedì 12 Agosto, risulta piuttosto ricco, essendo rivolto ad un'ampia fascia di visitatori, dai più giovani ai più adulti.



Giovedì 8 Agosto

- Muovendo da Via Titolo alle ore 18.30, i festeggiamenti avranno ufficialmente inizio con la 26^ edizione del corteo rievocativo dei pellegrinaggi a Monte Sant’Angelo; un corteo caratteristico, data la presenza di traini, cavalli e biciclette.

- Alle ore 20.00 circa, sarà celebrata la Santa Messa su Piazza Magrini.

A seguire, la premiazione della 47^ edizione del torneo di calcio rionale San Michele Arcangelo



Venerdì 9 Agosto

Lungo le strade del paese si svolgerà il Corteo Storico “Mi-cha-el”, a cura di Piero Robles, una rievocazione delle apparizioni dell’Arcangelo a Monte Sant’Angelo e della conseguente diffusione del culto micaelico.

Il corteo sarà arricchito dalla presenza del Gruppo Sbandieratori "Terra Grumi" di Grumo Appula.



Sabato 10 Agosto

- Alle ore 18.30 sarà celebrata la Santa Messa; a seguire, la Processione dell'immagine del Santo Patrono.

- Alle ore 23.00, su Piazza Magrini, il DJ Set "La notte dei desideri" a cura del palesino G!G! Dee Jay.



Domenica 11 Agosto

- Alle ore 10,30, su Piazza Magrini, matinèe in orchestra a cura del "Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano", diretto dal M° Gaetano Cellamara.

- Alle ore 19.00, la Solenne Celebrazione Eucaristica sarà presieduta da Mons. Domenico Ciavarella, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, e concelebrata dal parroco Don Angelo Lagonigro e dai parroci di Palese.

- Alle ore 20.00 circa, alla presenza delle autorità civili e militari, la Processione di Gala dell'immagine del Santo Patrono si snoderà per le vie di Palese.

Contemporaneamente, su Piazza Magrini, avrà luogo il secondo concerto a cura del "Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano".

- Alle ore 00.00, sul porticciolo di Palese (noto come "il braccio"), avrà luogo lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta "Firelight" di Valenzano (BA).



Lunedì 12 Agosto

- A partire dalle ore 21.00, su Piazza Magrini, si esibirà il gruppo "Liga 2.0. Illiria Rock - Ligabue Tribute Band".

Ospite della serata, direttamente dal noto programma "Zelig", il comico Beppe Braida.

- Alle ore 00.00, sempre sul porticciolo di Palese, avrà luogo il secondo spettacolo pirotecnico, in questo caso a cura della ditta "Lieto Carmine" di Visciano (NA).



Oltre che dal "Gran Concerto Bandistico Città di Rutigliano", le serate della Festa saranno allietate anche dalle note dell'autoctono "Complesso Bandistico Nino Rota Palese-Bari", diretto dal M° Giuseppe Demichele e della "Bassa Banda Città di Bitonto" diretta dal M° Michele Tarantino.



Le splendide luminarie che adornano il Corso ed il Sagrato sono a cura della ditta "Paulicelli Gianfranco S.r.l.".



Il programma completo della Festa può essere consultato sulla locandina ufficiale pubblicata sulla pagina Facebook "Comitato Festa Patronale San Michele Arcangelo Palese".

