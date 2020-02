Appuntamento a Palo del Colle con il tradizionale 'Palio del Viccio'

Rito-spettacolo della cultura ancestrale pugliese nella città di Palo del Colle ( Bari), giostra cavalleresca che si svolgerà il 25 Febbraio 2020

Il Palio del Viccio (Palo del Colle) è un rito-spettacolo della cultura ancestrale pugliese connesso al ciclo agrario.

E' una giostra medievale in cui i cavalieri, rappresentanti dei quartieri cittadini, di corsa sui propri cavalli, devono bucare con un'asta acuminata, una vescica piena d'acqua posizionata in alto, sospesa fra due balconi della strada principale della città, corso Garibaldi.

Sulla corda tesa, accanto alla vescica, è appeso un tacchino in gabbia (u viccie in dialetto). L'abilità e la destrezza del cavaliere consiste nell'equilibrare e coordinare la velocità del cavallo (in netta difficoltà per la conformazione della strada in evidente salita) con la tensione e la postura del proprio corpo: ciò lo porta ad esibirsi in una serie di gesti spettacolari e cavalcate emozionanti.

Come in ogni palio che si rispetti la tensione emotiva è legata al tempo: in un crescendo di emozioni gli spettatori si immergono in una “storia”, anzi nella storia, calandosi in un universo di significati che raggiungono il “climax narrativo” nella vittoria del cavaliere di turno, osannato dalla folla nel tripudio generale. All'attesa, al lento fluire del tempo, si accompagna l'esplosione di gioia della massa concentrata nelle vie e nei budelli del centro.