Nel gioco del Jazz, al Teatro Forma in concerto i Pandaric Flight

Il progetto nasce con l'intento di fondere culture, tradizioni e stili apparentemente contrapposti. È l'idea dei Contrasti, in quanto elementi di esaltazione delle diversità, da cui può sorgere, del tutto inaspettata ma naturale, un'opera d'arte. La diversità come crescita e arricchimento culturale è dunque il perno del progetto con i tre solisti impegnati a scandagliare nel profondo il proprio io e le rispettive esperienze. Musiche originali ma anche song di repertorio rielaborate, in una serata senza barriere, in cui l'iniziale contrasto muta verso una profonda fusione, in una dimensione rarefatta, dal sapore unico che solo Musica e Danza riescono a generare.

Un volo pindarico che vi trascinerà in un'aulica dimensione.

Pietro Laera - pianoforte

Giuseppe Carabellese - violoncello

Giacomo Desiante - fisarmonica



