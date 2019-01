La Performing Art di Bibart-Biennale Internazionale d’Arte di Bari e Area Metropolitana prosegue i suoi appuntamenti sul palcoscenico dell’Auditorium Federico II Eventi, in Via Latilla 13 a Bari, alle ore 18.00, con la performance “PANDORA” di Nilde Mastrosimone de Troyli accompagnata dalle suggestioni sonore di Togaci e Antonio Caputo. Pandora, "colei che ha tutti i doni", è prima donna della mitologia greca la cui curiosità diffuse tra gli uomini la fatica, la malattia, l'odio, la vecchiaia, la pazzia, l'invidia, la passione, la violenza e la morte, liberate dallo scrigno ormai aperto come dalla mela offerta da Eva ad Adamo. Il destino per cui erano state create, questo dice la storia. La performance, in bianco e rosso, è un ritratto del vaso di Pandora scoperchiato, la bocca aperta con il divaricatore, gli occhi con lenti bianche totalmente coprenti, trucco bianco a simboleggiare il vuoto che lascia il buco nello stomaco.

L’assenza come presenza . I video sono scarabocchi che rimandano ai mandala, ai disegni usati in psicologia, sono logaritmi, la nostra vera essenza su internet. E la donna, Pandora, usata per scoperchiare il vaso, è bianco e rosso, amore e violenza, vita e morte, tutto e nulla per Bibart, la Biennale che è apertura agli artisti, al dialogo, alla multiculturalità, ai linguaggi molteplici dell’arte, apertura a luoghi espositivi non convenzionali, a spazi d'incontro e riflessioni; è frontiere, sguardi, porte della mente in un universo che si apre ed accoglie. Bibart apre in via straordinaria la mostra dei Grandi Maestri il giorno dell’ Epifania esposta nell’Auditorium Vallisa dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17.00 alle 20,00 con ingresso da Piazza del Ferrarese.



Bibart è visitabile dal 15 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 secondo i seguenti orari:

I GRANDI MAESTRI

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019

IL NEOREALISMO DI RENATO GUTTUSO, LUGI GUERRICCHIO, ANTONIO BIBBÒ

@ Auditorium Vallisa

La mostra è aperta tutti i giorni

dalle 9,30 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01 chiusa

Ingresso: € 5,00 intero; € 3,00 ridotto per scuole, università e over65



ESPOSZIONE OPERE IN CONCORSO BIBART 2018-2019

DAL 15/12 2018 AL 31/1 2019



@Anche Cinema (salvo spettacoli attualmente non in cartellone)

@Santa Teresa @Arciconfraternita del Carmine:

Da lun a sab 9,00 / 12,00 e 16,00 / 19,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01





@Succorpo cattedrale:

Da lun a gio 9,00 / 13,00 e 16,00 / 20,00;

Sab e Dom 9,00 / 13,00;

Chiusura: tutti i venerdì, 24/12, 25/12, 31/12, 01/01.



@Ex Palazzo delle Poste - Centro Polifunzionale dell'Università di Bari

Da lun a ven 8,00 / 20,00; Sabato 8,00 / 18,00; Domenica 9,00 / 16,00;

Chiusura: 24/12, 25/12, 31/12, 01/01



PER INFO

- Direzione artistica, M° Miguel Gomez : E.mail direzione@bibartbiennale.com / Tel : +39 345 511 9994

- Ufficio Stampa, Cinzia del Corral : Email federicoiieventi.cinziadc@gmail.com / Tel : +39 333 290 86 57

- http://www.bibartbiennale.com