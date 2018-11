'Panino filosofico' al Bilabì di Bari

Prendi un tavolo, una birra, persone ognuna con il proprio carattere, la propria “sapienza”, il proprio strumento, oggetto transizionale. Scegli un argomento interessante e controverso, miscela con vivacità ed ecco pronto il tuo panino filosofico: il rimedio culturale alla sbornia di realtà.



Un lait motif “Arte” che apre e chiude tutti gli incontri, che accende la miccia innescando a la bomba del dialogo socratico. Un’interessante visione della storia dell'arte, delle sue correnti, dei suoi protagonisti e rivoluzioni passando dai perché e per come, dagli strappi evolutivi necessari al cambiamento, comportamenti, lati oscuri e luci abbaglianti dell'essere che conduce a proprie spese la sua esistenza, insieme a quella degli altri.

Psicologi, artisti, attori, lavoratori dipendenti ed indipendenti, fumettisti, architetti, scienziati, musicisti, astrologi, onnivori, vegani, laici, latini, classici, o solo meravigliosamente e semplicemente esseri umani a confronto: si apra il dibattito.

In un’atmosfera unica ed inebriante, quella di Bilabì, dove godersi l'esposizione di opere d'arte “sempre nuova” di artisti del territorio e non, alle pareti e sui tavoli. Uno spazio dove poter ascoltare, intervenire, e confrontarsi su tutto con tutti.

Promuoviti gratuitamente, parla della tua passione, azienda, sogno. Porta la tua sapienza e innesca la miccia, accendi le coscienze.



Ingredienti:

Arte, teatro, danza, cinema, musica, fotografia, design, architettura, cucina, psicologia, medicina, scienze umane filosofia, antropologia, astronomia, lingue. Dj set, selezioni musicali, esibizione artistica, live painting, reading, lettura libri, poesia, contact.



Un evento a cura di Davide Cocozza

Co-conduttori Piero Cocozza e Delia Sassanelli



Puntata zero – L’ARTE RACCONTA IL CORPO, dall'alba al tramonto dei tempi la percezione della presenza di se stessi tra le diverse discipline umanistiche.



Gli incontri sono liberi, spontanei e informali.

I partecipanti hanno una contiguità socio-culturale.

Le riunioni hanno un interesse intellettuale, che prevale rispetto ad altri fini.

Nel dibattimento è implicitamente riconosciuta una eguale capacità intellettuale dei partecipanti, anche in presenza di una personalità preminente.



INGRESSO LIBERO