''Una vaschetta di panni puliti e profumati. E due mani che, diligentemente, li scelgono uno ad uno e li appendono ai fili, seguendo quasi uno spartito che è nella mente e sistemandoli secondo un pentagramma preciso di colori, forme, armonie. C’è qualcosa in quei gesti lenti, rituali, ordinati, che è strettamente legato alle riflessioni e ai moti dell’animo. E i panni diventano note che disegnano e cantano pensieri, passioni, gioie, tristezze. Diventano versi. E mentre la scelta della disposizione è della mente e del cuore, il vento della vita interviene, benefico o violento, e imprime la sua danza ai capi stesi, nella lotta eterna tra la volontà di chi vive e la volontà del destino.

Questo raccontano i versi di Concetta Antonelli, poesie sparse di tutta una vita, che l’autrice ha deciso di raccogliere, rielaborare, stendere al sole, offrendo se stessa e i suoi pensieri alla danza del vento e al lettore.''



Dialoga con l'autrice Anna SANTOLIQUIDO, poetessa

Presidente del Movimento Internazionale ''Donne e Poesia''



Intervento di Miriam LORUSSO

Giovedì 29 novembre alle ore 18.00

QUINTILIANO la libreria presenta:



PANNI AL SOLE

Poesie di Concetta ANTONELLI

Florestano Edizioni



CONCETTA ANTONELLI

Concetta Antonelli è nata a Monopoli (Ba) ed è vissuta un po' in tutta Italia. Laureata in Scienze Politiche presso l’Università La Sapienza di Roma con una tesi sul movimento Panafricano, vive attualmente a Bari.

Si definisce, ironicamente, una casalinga con molte riserve e qualche optional: in effetti, ha sempre affiancato alla sua attività di moglie, madre e “padrona di casa”, lo scrivere (è vincitrice in numerosi concorsi letterari), l’insegnamento privato, la lettura (una costante della sua vita), la collaborazione con le scuole e con le Università del tempo libero. Ha frequentato laboratori di scrittura creativa e scrive in diversi siti letterari del Web.

Collabora con la testata on line TgYou24, con la libreria Quintiliano di Bari per un’attività mensile di Libroforum, presenta mostre d’arte e libri ed è membro del Movimento Internazionale Donne e Poesia e dell’Associazione “Comunicazione Plurale“. Nel 2017 ha pubblicato tre libri di fiabe, Le avventure di Ciottolina, (Ed. Les Flâneurs)

Panni al sole è la prima raccolta completa delle sue poesie, vecchie e nuove.

