Paola Turci in concerto a Rutigliano per la Sagra dell'Uva

Dal 21 al 23 settembre in via Dante a Rutigliano sarà l’uva la vera protagonista di tante iniziative con lo scopo di far scoprire e rivivere i profumi enogastronomici della nostra terra. Non mancheranno come sempre ospiti musicali. Venerdì 21 settembre alle ore 21.30 è confermata la presenza di una delle più belle voci femminili del panorama italiano, Paola Turci. Domenica 23 settembre sarà il turno del disc jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico, Gabry Ponte, che con gli Eiffel 65 ha venduto oltre 10 milioni di dischi nel mondo.il 22 settembre sarà la volta di Fabrizio Moro in concerto sempre in via Dante.