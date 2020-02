Nel gioco del Jazz, Paolo Damiani Listenew Band in concerto all'Anchecinema di Bari

Paolo Damiani è da tempo considerato una delle basi portanti del jazz italiano. Compositore, direttore d’orchestra, contrabbassista e violoncellista, docente, direttore artistico, architetto, con la sua "ListeNew Band" sarà protagonista del prossimo appuntamento all’interno della nostra Rassegna ADELANTE.



ListeNew vuol dire un ascolto nuovo, diverso, più attento all’altro. Ascolto come condizione prima del fare musica insieme, imparando a seguire le proposte altrui o a contrastarle, a rilanciare nuove intuizioni o a tacere, quando serve.

Paolo Damiani è infatti un musicista di grande progettualità, che ha sviluppato un linguaggio jazzistico originale ed europeo, distinguendosi per la capacità di far vivere l’estetica del jazz in contesti differenti da quelli tradizionali.



Questa la formazione al completo per la tappa di Bari: Paolo Damiani, contrabbasso, musiche; Francesco Fratini, tromba; Simone Alessandrini, sassofono; Andrea Molinari, chitarra; Francesco Merenda, batteria.





Biglietti e Info: contattare il numero 338.9031130 oppure lo 080.6457410

giovedì 27 febbraio 2020 – ore 21.00

AncheCinema - Bari - Corso italia 112







COSTO BIGLIETTI

Biglietto settore A: 20 €

Biglietto settore B: 15 €

Biglietto settore C: 10 €