papafrancescoamolfetta: il manifesto ufficiale

Molfetta attende con gioia il 20 aprile 2018 l'arrivo di Papa Francesco per la visita pastorale, un evento unico nella storia, grazie a don Tonino. La Diocesi ha realizzato e diffuso il manifesto ufficiale dell'evento, con Papa Francesco in primo piano, sullo sfondo don Tonino e le torri del Duomo di Molfetta. Divulgato dalla diocesi il programma ufficiale: - Papa Francesco volerà da Alessano verso Molfetta intorno alle ore 9:30, nella città di don Tonino si svilupperà la prima parte della mattinata in Puglia. - Per le ore 10.15, circa, l'elicottero papale , atterrerà alle spalle della capitaneria, nella zona del Duomo di Molfetta, località Cala Sant'Andrea. Prevista la visita del Duomo, dove si trova l'opera "Collocazione provvisoria" a seguire un breve percorso con la "papamobile", passando anche per la Villa Comunale, per poi iniziare la celebrazione eucaristica e alle ore 10:30. Per le ore 12 Papa Francesco farà ritorno in Vaticano. Si calcola una presenza di fedeli di oltre 40mila persone, dagli Stati Uniti un bel gruppo di rappresentanza sarà presente a Molfetta, nei prossimi giorni i dettagli per accedere alla zona dell'evento.

