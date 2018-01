"Rocco Papaleo Live", un viaggio straordinario in cui le parole incontrano la musica, tra canzoni, racconti, monologhi e gag surreali

Sabato 3 Febbraio riparte in grande stile la stagione degli appuntamenti live a Villa Carenza (Monopoli) con lo spettacolo di teatro canzone di Rocco Papaleo.

Il noto attore - regista e musicista lucano, accompagnato da Arturo Valiante al pianoforte, Guerino Rondolone al basso e Davide Savarese alla batteria, coinvolgerà il pubblico in un viaggio straordinario, in cui la musica incontra le parole, tra canzoni, racconti poetici e realistici, monologhi e gag surreali.

Lo spettacolo nasce dalla volontà di creare un teatro “a portata di mano”, capace di divertire e al tempo stesso emozionare.

Uno show come un diario da sfogliare a caso, fatto di pensieri sparsi, brevi annotazioni e rime lasciate in sospeso che si fanno parole in musica, in un riuscito esperimento di teatro-canzone, con un occhio a Gaber e una alla Basilicata.

Formula Food & Show. Ingresso ore 21.30. Inizio Spettacolo ore 22,30. Ticket € 35,00 (posto a sedere non numerato).