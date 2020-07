Parco archeologico di San Pietro: terzo e quarto appuntamento con "Untitled, 2020"

Martedì 14 luglio, alle ore 20.30, nel Parco archeologico di San Pietro, adiacente al complesso di Santa Scolastica a Bari, si terrà il terzo appuntamento della manifestazione “Untitled, 2020” dedicato al documentario David Lynch: The Art Life (2016), ritratto intimo e sui generis del grande regista americano realizzato da Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes e Jon Nguyen.

Questa originale miscela di ricordi di infanzia, immagini, musica ed estratti dai suoi primi film (come i corti The Alphabet e The Grandmother o il folgorante esordio nel lungometraggio Eraserhead) illumina il mondo visionario di David Lynch, offrendo al pubblico la possibilità di comprendere sia l’artista che l’uomo. L’epifania del “dipinto che si muove”, su cui si concentra la narrazione, rivela con grande potenza la vera natura di un genio. Il quale, prima che straordinario regista cinematografico, è un pittore di talento capace di dare vita a ombre meravigliose e indicibili incubi.

La serata, introdotta da Antonella Gaeta, sarà una nuova occasione per riflettere sul tema dell’arte e sulle logiche che sottendono la produzione creativa.

Giovedì 16 luglio, sempre alle ore 20.30, sarà la volta di Un tranquillo posto di campagna di Elio Petri (1968) con Franco Nero e Vanessa Redgrave. Fedele al cinema d’avanguardia e di impegno civile che ne caratterizzerà la carriera, Petri si cimenta in un film sperimentale, tinto di giallo, con momenti surreali e atmosfere da ghost story.