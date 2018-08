'Parco e Castello d'estate', apertura straordinaria per San Lorenzo a Gioia del Colle

Il Parco Archeologico di Monte Sannace e il Castello Normanno-Svevo di Gioia del Colle restano aperti anche d'estate. Un doppio appuntamento speciale è previsto per il giorno di San Lorenzo.

VENERDI' 10 AGOSTO 2018

PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE SANNACE*

APERTURA STRAORDINARIA dalle ore 16.00 alle ore 20.00

ore 17.30 Visita Guidata a cura del Direttore del Parco, dott. Fabio Galeandro

CASTELLO NORMANNO-SVEVO DI GIOIA DEL COLLE

APERTURA STRAORDINARIA dalle ore 20.00 alle ore 23.00

ore 20.00 Concerto per Duo a cura dell'Ass.Misurecomposte

Gioacchino Visaggi, violino e Michele Visaggi, clavicembalo

Programma musicale:

A. Corelli: sonata in mi maggiore op. 5 n. XI

G. Tartini: sonata in sol minore "Didone abbandonata"

J. S. Bach: sonata in sol minore BWV 1020 (prob. C. Ph. E. Bach)

A. Corelli: sonata in re minore op. 5 n. XI

Ingresso con Biglietto Ordinario a tariffa MiBAC comprensivo dei due eventi al Parco e al Castello

*ritirare il Biglietto di Ingresso dal Castello/Museo, piazza dei Martiri, Gioia del Colle

Info: Bookshop Nova Apulia Gioia del Colle - tel. 080 3491780