Lello Arena con "Parenti serpenti" in scena al Teatro Vignola di Polignano a Mare

Un Natale in famiglia, nel paesino d’origine, come ogni anno da tanti anni. Un Natale pieno di ricordi e di regali da scambiare a casa dei genitori anziani, che aspettano tutto l’anno quel momento per rivedere i figli cresciuti e andati a lavorare in altre città. Ogni figlio ha dovuto fare i conti con la realtà, accettando i fallimenti e imparando a difendere il proprio orticello mal coltivato, ma in quelle pause di neve e palline colorate ognuno di loro si impegna a mostrarsi spensierato e risolto. All’improvviso però, i genitori, fino ad allora autonomi punti di riferimento, esprimono l’esigenza di essere accuditi: uno dei figli dovrà ospitarli e prendersi cura della loro vecchiaia. A chi toccherà? Sarà la soluzione più spicciola e più crudele a prendere il sopravvento.

Giovedì 8 a Polignano a Mare, Teatro Vignola, per la Stagione del Comune di Polignano

Lello Arena

PARENTI SERPENTI

di Carmine Amoroso; scene Roberto Crea / costumi Milla / musiche Stag / disegno luci Salvatore Palladino / assistente alla regia Sara Esposito / prodotto in collaborazione con Bon Voyage Produzioni e Festival Teatrale di Borgio Verezzi

con Giorgia Trasselli / e con Raffaele Ausiello, Marika De Chiara, Andrea de Goyzueta, Carla Ferraro, Serena Pisa, Fabrizio Vona

regia LUCIANO MELCHIONNA

INFO WWW.TEATROPUBBLICOPUGLIESE.IT