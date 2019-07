A Noci due giorni dedicata agli amanti del jazz con 'Parientes' e 'Tandem'

Intensa due giorni dedicata agli amanti del jazz è, invece, in programma per il 19 e 20 agosto presso l’Anfiteatro della ex piscina comunale. Si comincia il 19 agosto con PARIENTES, il nuovo progetto del trio formato da Peppe Servillo (voce), Natalio Luis Mangalavite (sassofono e fiati) e Javier Girotto (pianoforte e tastiere).

Dopo 6 anni dall’ultima fortunata uscita discografica - “Futbol” - il trio presenta un nuovo album ed allarga la personale ricerca musicale e letteraria. PARIENTES è un viaggio nei ricordi, nelle persone, nell’immaginario di un popolo migrante che ha dato vita ad un’altra cultura e, nel contempo, ha preservato la propria portandovi nuova linfa; è un arco che si tende fra le sponde e nel tempo. Nascono, così, avventure d’amore, ricordi, intrecci sentimentali, e tra una milonga, un tango, una cumbia, emergono storie di vita vissuta, di fatiche quotidiane e voglia di riscatto, di legalità e delinquenza, e, perché no, di tradizioni culinarie da esportare e mantenere come tratto imprescindibile e distintivo di una comunità. I gruppi familiari, piccoli o grandi che siano, si rivelano custodi di un’umanità unica e universale. I “tanos” (diminutivo di “napoletanos”) son divenuti andini e viceversa, dando vita al nuovo che sa sempre di antico. PARIENTES, con le intense musiche e le parole pregne di gesti e storie, è per chi tiene il fuoco nell’anima, per chi odia e non lo dice mai, per chi ha l’amore negli occhi e il sole nel petto, ma si limita a ballare la vita con carisma e mistero.

Il 20 agosto sarà la volta di Fabrizio Bosso (tromba) e Julian Oliver Mazzariello (pianoforte)con il progetto TANDEM.

Ci sono due modi di fare le cose insieme: perseguire due strade parallele che portano alla stessa meta, oppure pedalare all’unisono. Quest’ultima è la scelta che hanno fatto Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello, e l’album “TANDEM” è l’approdo naturale di un rapporto artistico già rodato, di un’unione iniziata sul palco ma che trascende le regole delle classiche collaborazioni. Bosso e Mazzariello si incontrano nella primissima formazione degli high five, una “All stars” di giovani talenti del firmamento jazzistico italiano. da quel giorno li lega un’amicizia complice che li fa mettere naturalmente a disposizione della stessa passione per la musica e della sperimentazione tra generi.

“TANDEM” racconta lo stesso spirito di condivisione che i due trovano nella vita, interpretando grandi canzoni e temi della musica internazionale, senza distinzione di genere: da “Oh lady be good” di George Gershwin a “Luiza” di Antonio Carlos Jobim, dall’omaggio a Michel Legrand in una versione di “Windmills of your mind”, al tema di “Taxi driver” di Bernard Herrmann, brani che confermano nuovamente, dopo l’interpretazione di Nuovo Cinema Paradiso, l’omaggio a Nino Rota e la sonorizzazione de il sorpasso, la fascinazione di Fabrizio per il mondo del cinema.

Spazio anche ai brani originali con “Wide green eyes” e “Dizzy’s blues” di Fabrizio Bosso e “Goodness gracious” di Julian Oliver Mazzariello. Un viaggio magico, in una miscela di tensioni e distensioni, improvvisazioni magnifiche, lirismo ed energia pura, che catturerà l’ascoltatore in un suono incantevole.