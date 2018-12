Preserntazione del libro 'Le parole sono importanti' ad Acquaviva delle Fonti

Le parole sono importanti perché se si restituisce loro il giusto peso, se si impara a soppesarle e ad usarle con parsimonia, se le si usa come grimaldelli verso la profondità di un concetto si può sperare di sconfiggere il pressappochismo dilagante, la contrapposizione pericolosa, la deriva nefasta verso l’odio usato come leva politica. Il nuovo volume pubblicato da Dots Edizioni nasce da questa riflessione, come moto di orgoglio e rivendicazione verso una necessità improcrastinabile, quella di rielaborare un pensiero del contemporaneo attraverso la consapevolezza della parola. Il libro, appena uscito in tutte le librerie italiane, è innanzi tutto un atto politico, che intende il mondo come «luogo dei molti». È un libro di comunità anche per la partecipazione di 26 autori, fra i quali compaiono costituzionalisti, giornalisti, narratori, fumettisti, docenti, filosofi e ricercatori, tutti concentrati nel restituire una mappa lessicale – ma soprattutto "umana" – che sia di orientamento al rapporto fra uomo e medialità. Dalla A di "analfabetismo" alla Z di "zitto", il volume compone un vocabolario tematico che passa attraverso parole come "decoro", "indignazione", "orizzonte" e "tifo", coprendo l'intero alfabeto per un'opera di "resilienza semantica".

