Riapertura del Campanile della Parrocchia San Nicola di Torre a Mare

Sabato 8 Febbraio riapre finalmente il Campanile della Parrocchia San Nicola di Torre a Mare. Il Campanile, da anni pericolante, dal 2016 è stato privato anche delle Campane per motivi di sicurezza. In molti erano a prevederne l’abbattimento e invece la caparbietà dei tecnici e di tutta quanta la Comunità ha potuto salvare un pezzo di storia fondamentale e caro a tutto il quartiere. Il Campanile infatti è innanzitutto un segno religioso ed ecclesiale che segna i ritmi della vita religiosa ma è anche un punto luminoso visibile dal mare che aiuta i naviganti e in particolare i pescatori a seguire la rotta. L’intervento è stato interamente finanziato dalla Comunità Parrocchiale e gran parte del ricavato è stato raccolto durante una serata al Teatro Petruzzelli a Gennaio 2019 grazie alla personale amicizia e stima tra il Parroco don Fabio Carbonara e alcuni artisti che da sempre si sono rivelati amici della Parrocchia di Torre a Mare. Tra questi Marco Ligabue, Renato Ciardo, i Terraross, l’Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana, Uccio De Santis, Michele Mirabella e il Maestro Marco Renzi. L’inaugurazione comincerà alle ore 18.00 con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Bari Mons. Francesco Cacucci alla presenza del Sindaco Ing. Antonio Decaro e ad altre Autorità civili e militari.

Alle 19.15 si terrà una breve relazione da parte dei Tecnici e alle ore 20.00 ci sarà la preghiera di inaugurazione fatta nella Piazzetta antistante la Chiesa con l’emozionante e attesissima accensione della nuova illuminazione artistica (grande novità molto attesa di questi lavori) e il primo nuovo Concerto delle 4 Campane (una è stata aggiunta in questo intervento). Interverranno anche i ragazzi di tutte le scuole del quartiere.

Per tutta la serata sarà possibile visitare il Campanile sino all’ultimo piano.