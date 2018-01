Party dell'Epifania al Trappeto di Monopoli

Dopo il grande PARTY DI CAPODANNO, questo sabato ancora TRAPPETO per il primo grande evento del 2018. Per l'evento dell' EPIFANIA abbiamo pensato per voi ad un party a TEMA con allestimenti ed animazione a tema Dj set curato dai dj Resident (raggaetton-commerciale-house)



TONIO BONERBA

TONY LOCO

FIVEP

WALTER CUTLER



Voice LEO SICILIANO/PIERLUCA INNAMORATO

Percussion live VITO TRIBUZIO

AL TRAPPETO ARRIVARE PRIMA CONVIENE!!

INGRESSO OMAGGIO ENTRO Le 00.30 per tutti coloro che contatteranno il 3282677160 comunicando il proprio nome e cognome!

I nominativi vanno comunicati entro le ore 20 di sabato!

Info e Prenotazioni Prive' 3282677160

Contrada Cristo delle Zolle 207

Monopoli (Ba)