Al Demodè il party “Soundscape” una notte all’insegna della musica elettronica

Sabato 3 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) sarà proposto il party “Soundscape” una notte all’insegna della musica elettronica, durante la quale si esibiranno il dj tedesco Jan Blomqvist e numerosi dj pugliesi suddivisi in tre situazioni musicali.

Jan Freter all’anagrafe, si è avvicinato alla musica già in età adolescenziale, formando una band di musica grunge, punk e rock che suonava in un caravan. Oltre alla musica si è anche dedicato allo studio scientifico, completando gli studi in ingegneria aerospaziale. La sua attività da dj ha avuto inizio all’età di 21 anni e si è svolta nei primi anni, principalmente al Bar 25 di Berlino, città che lo ha ispirato e lo ha fatto avvicinare al settore della produzione. Fondamentale in questo è stato anche un concerto dei Radiohead, che lo ha così colpito al punto di dare il via alla sua carriera da produttore. Nei suoi lavori l’esperienza da musicista è fondamentale, perché ai suoni standard della techno aggiunge sensibilità rock e pop unite alla sua voce. Il suo live è a tutti gli effetti un concerto. Gli strumenti, pad e chitarra, fanno da spalla a basi elettroniche e ad una voce sexy e raffinata.

Insieme a lui nella pista live del club alle porte di Bari ci saranno il trio Agents of Time, composto da Andrea Di Ceglie, Fedele Ladisa e Luigi Tutolo, Skizzo, Ciccio DB. Nella Sala Club si alterneranno al mixer Lou Weins, Vito Emme, Andiction e Dyzen. Nella parte esterna saranno proposte le selezioni di Lillo, Africa Soup, Kernel Panic, Alex Baüer e Brothers Dub.

A completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà il Demodè Channel, una vistosa e appariscente postazione radio, nella quale Carlo Chicco e Marco Greco, due noti conduttori radiofonici pugliesi, condurranno il programma radiofonico trasmesso in diretta in fm e sul web

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00