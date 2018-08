Big Mama Party di Ferragosto a Mavùgliola Masseria di Locorotondo

Esiste nella musica uno stile inconfondibilmente nero che non è tuttavia l’espressione di qualcosa di innato, di immobile, di puro di intrinseco a una presunta coscienza black. È il substrato umano di tutte le tribù di stile: la musica (e la cultura) nera.



La notte di mercoledì 15 agosto arriva alla Masseria Mavùgliola un grande evento itinerante direttamente dal Salento: BIG MAMA PARTY! A farci da spalla ci sarà anche l'organizzazione di Hasta El Amanecer party, la festa a ritmo reggaeton più coinvolgente del barese. A Ferragosto tutta la #Pugliaballa in Valle



BigMama è festa, sensualità, mood, life style e tecnologia. Le sue fondamenta sono antiche. Le sue espressioni sono il futuro.

Ripercorrere le tappe della musica nera significa ritornare alle origini dell’uomo, significa sfatare falsi miti storici e capire quanto sia nera l’umanità, quanto siano nere le Americhe e quanto l’intero pianeta senta gli influssi della cultura nera, soprattutto a livello artistico.



La nuova black music è il filo conduttore di #BigMama. La nuova cultura nera il substrato su cui si fonda. Il Salento, la Giamaica d’Europa, la sua origine naturale.



BigMama si è sviluppato in pochi mesi come un evento itinerante capace di adattarsi in maniera modulare alle location più varie. Dai grandi club alle sale concerti, fino alle piazze estive. Scenografie progettate e realizzate ad hoc e che si avvalgono delle soluzioni tecniche più all’avanguardia rappresentano una delle caratteristiche principali dell’evento. Mentre le coreografie, in perfetto stile street, il suo punto di forza. Un corpo di ballo eccezionale che ha trovato nella semplicità, nella bellezza dei corpi e nella provocazione intrinseca dei movimenti la sua vera indole e la sua caratteristica indimenticabile.

Ogni evento Big Mama, dagli artisti stranieri idoli di milioni di giovani, ai resident salentini, dagli allestimenti all’animazione e ai gadget, è unico e irripetibile. Ma il suo essere modulare e adattabile, la sua completa e perfetta esportabilità rappresentano il vero punto di forza di un progetto di cui si sentirà parlare a lungo su tutto il territorio nazionale.



Prezzi d'Ingresso: 12 euro (fino all'1:30) e 15 euro (dopo l'1:30).



