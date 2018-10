Party italiano al Fix it live

Venerdì 26 Ottobre, Serata italiana con selezione musicale ricercata che vi farà rivivere le best hit del Passato & Presente.

Abbiamo voglia di ballare e cantare con voi a squarcia Gola .

ITALY un party completamente dedicato alle HITS di musica italiana composta dal 1960 al 2018 .



Un viaggio musicale attraverso la storia della nostra nazione affidato a

Gaetano Gala Dj set

Leo Siciliano in voce

Giova Vj set e VISUAL VIDEO

vi promettiamo tantissimo e sanissimo DIVERTIMENTO



INGRESSO GRATUITO



Prive a partire da 100€



Cene e Prive su Prenotazione



A SOLE 20 EURO

PRENOTA IL TUO TAVOLO !!!



Vi ricordiamo che Fix It Live non e' solo musica e' anche Hamburgheria e American Bar Vieni ad assaggiare le nostre specialità’ L’HAMBURGER VULCANO & PITA BURGER

Dai un occhiata al nostro menu clikkando su

https://www.facebook.com/fixitlivebari/menu/



- in preservata tutti i match di serie A , Champions e Europa League su Maxi Schermo in Full HD



- INGRESSO GRATUITO -



- SOLO PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO AL TAVOLO

NEGLI EVENTI CON DJ SET O LIVE COSTO COPERTO 2 EURO



- POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE TAVOLI - PER COMPLEANNI O EVENTI richiesta presenza in sede per PIANIFICAZIONI



per info E PRENOTAZIONI 3282677160



Fix It Live Via Quarto n.10, 70125 Bari