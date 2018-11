Party italiano e Indie Ferenti live al Fix it live di Bari

Ciao amici di Fix It Live

I T A L Y

in prima serata

I VINCITORI DEL CONTEST 2017\2018 di FIX IT LIVE

Indie Ferenti Live



Marco Barone – chitarra elettrica

Marco Bossi – batteria

Mirko Colella – voce

Luigi Marzaioli – basso

Gli Indie Ferenti (dal latino fero: portatori di “indie”) nascono a Bari nel 2017,

distinguendosi per un sound nuovo e fresco e per un approccio allegro sul palco.

Nel 2018 vincono il primo posto della seconda edizione del Social Music Contest indetto dal Fix It Live ed il primo posto della quarta edizione di "E Cantava le Canzoni", contest per cantautori indetto dal circolo Arci di Valenzano.

Sfacciati ma educati, energici ma posati, gli Indie Ferenti vogliono comunicare,

divertirsi e creare una forte empatia col pubblico, con testi significativi ed un suono

unico e nuovo.



a seguire

Abbiamo voglia di ballare e cantare con voi a squarcia Gola .

ITALY un party completamente dedicato alle HITS di musica italiana composta dal 1960 al 2018 .

Un viaggio musicale attraverso la storia della nostra nazione affidato a

Gaetano Gala Dj set

Leo Siciliano in voce

Giova Vj set e VISUAL VIDEO

vi promettiamo tantissimo e sanissimo DIVERTIMENTO



Vi ricordiamo che Fix It Live non e' solo musica e' anche Hamburgheria e American Bar

Dai un occhiata al nostro menu clikkando su

- in preservata tutti i match di serie A , Champions e Europa League su Maxi Schermo in Full HD



- INGRESSO GRATUITO -



- SOLO PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO AL TAVOLO

NEGLI EVENTI CON DJ SET O LIVE COSTO COPERTO 2 EURO



- POSSIBILITA’ DI PRENOTAZIONE TAVOLI - PER COMPLEANNI O EVENTI richiesta presenza in sede per PIANIFICAZIONI



per info E PRENOTAZIONI 3282677160



Fix It Live Via Quarto n.10, 70125 Bari