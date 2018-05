Party tropical opening garden al VIII Talento

Una grande festa per inaugurare il nostro garden!come ogni anno lo prepariamo al meglio per darvi tante novità e nuovi allestimenti . Il tema sarà tutto tropicale con tanti colori .

Le Ghirlande non mancheranno

Le nostre scenografie vi lasceranno senza fiato con il nuovissimo progetto mapping 3D . La musica sarà protagonista per tutti i gusti .

Reggaetton/trap/r&b/commerciale /italiana happy / 80' -90'-2000'



Line up dj's :

Moskino hip hop reggaetton

Olf commerciale + anni 90'

Francesco siciliano anni 80' + italiana divertentismo.



Ingresso donna gratuito entro le 00:15

Ingresso 6 euro incluso drink (ma se richiedi il flyer promo, col quale paghi solo 3€ drink incluso)



-Pacchetti prive' personalizzati

-Possibilità di cenare in preserata



Info

Luigi 3205304434

Mary 3383180691



VIII TALENTO EVENTI VIA Modugno Bitritto S.P. 92 Km. 2, 70026 Modugno