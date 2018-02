Appuntamento al Demodè Disco Club di Modugno con il party “We love 2000”

Sabato 24 febbraio al Demodè Club di Modugno (Ba) si svolgerà il party “We love 2000”, un nuovo party a tema dedicato alla prima decade del nuovo millennio, con il quale si farà un salto nel passato e si ritornerà in quel periodo attraverso la musica, ma anche con allestimenti e lavori in cartapesta che raffigureranno icone e simboli di quella decade.

Attivo da quattro anni, “We love 2000” è il primo format italiano itinerante per l’Europa dedicato alla musica dei primi anni del nuovo millenio e propone un party colorato con il quale, chiudendo gli occhi, si ritorna indietro nel tempo quando era di moda il Nokia 3310, il cellulare più venduto di sempre, diventato una vera icona e quando non si mandano messaggi attraverso la linea internet, ma gli sms. In questo party all’insegna del ricordo e anche un po’ della nostalgia, oltre a scenografie ad hoc, sarà proposta tanta musica, da Britney Spears agli Articolo 31, da Lady Gaga a Vasco Rossi, passando per le hit di David Guetta, Gabry Ponte e Gigi D’Agostino. Si ballerà a ritmo delle canzoni più note di tutti i generi, sia quelle prettamente da disco che quelle più ascoltate in genere.

In consolle ci sarà il resident di questi party, dj Cabox, all’anagrafe Andrea Racca. Classe 1989, legato alle sonorità elettroniche, ma eclettico musicalmente, sempre in funzione del pubblico, con l’intento di trasmettere sempre un’energia positiva a chi lo ascolta. Oltre ad essere impegnato con il format “We love 2000”, è presente in molte delle più apprezzate feste piemontesi come “MostricciParty”, “Erasmus Torino” e “Splash”, ma anche per altri format come “I love rock”.

Anche durante questo party, con il quale si tornerà indietro a quegli anni in cui la sede del Demodè era ancora a Bitritto, la discoteca, ora alle porte di Bari, proporrà varie situazioni musicali. Oltre alla Sala Live nella quale si svolgerà il party che caratterizza l’appuntamento, ci sarà la sala Club, dove si esibiranno i dj della Bari Hip Hop Metro e all’esterno ci sarà la consolle dei dj di International Love Party e il “Demodè Channel”, la radio del club con la conduzione di Carlo Chicco e Marco Greco.

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00