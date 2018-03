Pasqua e Pasquetta illegal lunch e party al Trappeto e a Masseria Ginepro

PASQUA&PASQUETTA2108

PROGRAMMA e COSTI

DOMENICA 1 APRILE - LUNEDI’ 2 APRILE 2018





PACCHETTO (A)

BALLO 1 Aprile notte di PASQUA Evento SUONI DALLA VALLE

presso MASSERIA TRAPPETELLO

PERNOTTO presso MASSERIA GINEPRO

PRANZO DI PASQUETTA presso TRAPPETO

EVENTO

PASQUETTA ILLEGAL PARTY @ *TRAPPETO DISCO (3 piste con 3 generi musicali diversi)



*€90,00 *

Ogni 4 pacchetti incluso un kit vodka all evento SUONI DALLA VALLE(domenica di Pasqua)





PACCHETTO (B)

PERNOTTO di DOMENICA 1 APRILE presso MASSERIA GINEPRO(MONOPOLI)

PRANZO DI PASQUETTA presso TRAPPETO

EVENTO

PASQUETTA ILLEGAL PARTY @ *TRAPPETO DISCO (3 piste con 3 generi musicali diversi)



€60,00



PACCHETTO (C)

PRANZO DI PASQUETTA presso TRAPPETO

EVENTO

PASQUETTA ILLEGAL PARTY @ *TRAPPETO DISCO (3 piste con 3 generi musicali diversi)

€35,00







PACCHETTO (D)

SOLO BALLO ingresso gratis

COMODITA’

Le location degli eventi sono tutte nel raggio di 2 km da MASSERIA GINEPRO

PREZZI CHIARI

nel prezzo del PRANZO DI PASQUETTA è’ sempre compreso vino ed acqua (una bottiglia di vino ogni 4 persone)

Con una maggiorazione di 5 euro avrai diritto all offerta vino no limits (valida fino al 27 marzo solo per comitive intere)



info e prenotazioni 3282677160



il Trappeto

Contrada Cristo delle Zolle, 207

70043 Monopoli (Italia)

