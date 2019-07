Seconda edizione di Pasqualino Gourmet ad Alberobello dal venerdì 9 a lunedì 12 Agosto, per assaporare il tipico panino di Alberobello con una storia di oltre 50 anni in modo gourmet, in oltre ottime birre provenienti da tutta Europa, accompagnate da musica stupenda.

Appuntamento in Piazza del Popolo ad Alberobello (Bari).



Di seguito il programma delle serate:



09.07 Dj set Radio Puglia

10.07 Claudio Guerrini – Melania Agrimano RDS

11.07 Koinè musica popolare

12.07 Celebration Disco Band musica anni 70-80-90



Per info: 3807190084

pasqualinogourmet@gmail.com