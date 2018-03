Pasquetta e zampina a Sammichele di Bari

Il giorno di pasquetta il centro storico di Sammichele si trasforma in un mega barbecue a cielo aperto per offrire una giornata fuori porta all’insegna del buon cibo e del divertimento.

Piazze e stradelle anche extramurarie, saranno sin dal mattino travolte dal profumo delle braci accese pronte a celebrare la gustosissima Zampina proposta per l’occasione in invitanti panini farciti con le varianti più curiose. Delle vere e proprie aree pic nic saranno allestite in prossimità delle bracerie e attività gastronomiche del luogo che, oltre al classico menu in saletta, delizieranno gli avventori con un’offerta low cost di “cibo di strada” accompagnata da proposte d’intrattenimento sparse in perfetto carnival style. Un binomio vincente quello tra gastronomia e goliardia che nel programma vede una serie di attività culturali e didattiche concepite per soddisfare le aspettative di tutti. Visite guidate, escursioni, esposizioni artistiche, laboratori ludico didattici, giochi, gonfiabili e spettacoli, renderanno sin dal mattino il Lunedì dell’Angelo una giornata indimenticabile. Il programma del gusto, oltre al panino con la Zampina, prevede: primi piatti, caciocavallo impiccato, panzerotti, dolci, gelati e tanto altro proposto dai gastronomi senza trascurare i vegetariani.

Pasquetta e Zampina, alla sua prima edizione, è un’idea condivisa dal Comune di Sammichele di Bari (soggetto capofila) insieme a una rete di associazioni del territorio: Carboni Ardenti, Pro Loco “Dino Bianco”, Legambiente, La Piazza, Fotoviaggiatore e Trullando. L’obiettivo è di promuovere in rete il panorama culturale turistico del territorio valorizzandone tutte le peculiarità utilizzando risorse territoriali e storiche nel rispetto dell’ambiente e dell’essenzialità dando così vita ad una vetrina partecipata al cospetto di turisti e visitatori. Una pasquetta diversa e al contempo ricca di contenuti da vivere in spensieratezza sino al tramonto grazie al ricco programma di attività:



ore 10:00

- Passeggiata naturalistica “Lama S. Giorgio”, alla ricerca e riconoscimento della flora selvatica. Raduno h 9:30 presso il municipio, partenza ore 10:00. A Cura di Legambiente (durata 2 ore circa, è consigliato l’uso di scarpe ginniche). Info 340.5033648 Giuseppe

- Laboratorio di costruzione e volo aquiloni presso piazza V. Veneto. A cura del Team Via col Vento. Info 392.5354077 Leo



dalle ore 10:30 alle 18:00

- visite guidate al Museo della Civiltà Contadina “Dino Bianco” presso il Castello Caracciolo. A cura della Pro Loco “Dino Bianco”.

Info segreteria@prolocosammicheledibari.it;

- apertura area gonfiabili presso piazza V. Veneto



dalle ore 11:00

- Laboratorio della Creatività (manipolazione dell’argilla, disegno e colori). Presso il Castello Caracciolo a cura dell’associazione Trullando.

Info 320.0977634 Margherita



Ore 12:00

- Apertura stand gastronomici e aree pic nic presso il centro storico, largo Imbriani, piazza della Vittoria;

- inizio attività di spettacoli e animazione in prossimità delle aree food (musica popolare, concerti, animazione, divertentismo, balli di gruppo);

- artisti di strada



Ore 15:00

- torneo di Calciobalilla presso area gonfiabili piazza V. Veneto



Ore 19:00

- fine evento



Quindi a Pasquetta tutti a Sammichele per un’esperienza da vivere e assaporare insieme tra gusto, arte, cultura, ambiente e tanta spensieratezza!



Info generali:

Parcheggio libero gratuito non custodito

Location facilmente accessibile

Adatto ai bambini

Raccolta differenziata dei rifiuti

In caso di avverse condizioni meteo l’evento avrà luogo il 25 aprile

Rimangono confermate le offerte interne proposte dalle attività di ristorazione

Per tutte le curiosità e i contenuti specifici: evento facebook Pasquetta e Zampina



Info: 392.1676030