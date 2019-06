La mostra “Il passato è un presente futuro” nella sala del Colonnato della Città Metropolitana

Domani, martedì 25 giugno, alle ore 18.30, nel Colonnato del Palazzo della Città Metropolitana si terrà l’inaugurazione della mostra “Il passato è un presente futuro” promossa dall’associazione culturale Artiemiele, a cura di Pio Meledandri, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Bari.

Si tratta di una carrellata di fotografie di Mimmo De Leonibus, Valeria Genco e Antonio Nitti impegnati da circa un anno nell’analisi visiva, con la giusta attenzione e il rigore scientifico, di siti abbandonati in epoche passate.

Il loro sguardo si rivolge anche verso quelle strutture contemporanee che i processi dell’economia e la crisi post-industriale hanno chiuso lasciato morire. De Leonibus, Genco e Nitti, dopo un attento studio e recupero di testimonianze, cristallizzano questi luoghi sulla pellicola, muovendosi in quella “geografia dell’abbandono” che è anche un viaggio nell’individualità degli esseri umani.

I tre autori, seppure nella desolazione dei siti fotografati, riescono con i loro clic a rianimare i luoghi del silenzio con l’intento di stimolare l’interesse per il loro passato che, come è detto nel titolo della mostra, potrebbe divenire “un futuro presente”. Strutture architettoniche che, se recuperate, tornerebbero al loro antico splendore mettendo in luce la grandezza e l’ingegno dell’uomo.

La mostra è aperta fino al 13 luglio 2019.

Orari: martedì/sabato 9:00-19:00 domenica e lunedì 9:00-13:00.

L’ingresso è libero.