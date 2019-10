A Gravina la Passeggiata Medievale con Giovanni di Monfort: Visita guidata in abiti d’epoca

“Passeggiata Medievale con Giovanni di Monfort”: Visita guidata in abiti d’epoca nella Gravina e Habitat Rupestre

Che cos’è? “Passeggiata Medievale con Giovanni di Monfort” è una visita guidata in abiti d’epoca alla scoperta dei tesori rupestri della nostra città. Avete mai sognato di rivivere le magie del medioevo? Grazie all’Ass.ne Conte Giovanni di Montfort di Gravina e al Consorzio Sguardi Rupestri potrete regalarvi questo sogno e farlo diventare realtà, indossando sontuosi abiti medievali e sarete voi i protagonisti della “Corte di Montfort”. L’abito lo scegliete voi e sarete voi i protagonisti di questo viaggio nella storia. Sarà predisposta all’interno della sede dell’Associazione Corteo Storico “Giovanni di Montfort” un’area spogliatoio dove verranno custoditi i vostri abiti e dove indosserete i panni dei nobili del nostro medioevo.



In che giorno si tiene? Domenica 6 ottobre



Che abito posso scegliere? Potrete scegliere l’abito che desiderate. Tutti abiti nobiliari che ad Aprile sfilano durante il Corteo Storico a Gravina. Per un giorno sarete voi i nostri “nobili”.



Descrizione della giornata: Appuntamento ore 9.00 presso la sede del Corteo Storico “Giovanni di Montfort” (Via S. Nicola n. 1 di fronte alla Chiesa di San Nicola); Check in; Vestizione ed inizio percorso.



Il Percorso: Piazza Notar Domenico – Piazza Benedetto XIII – Rione Fondovito - Bastione Medievale – Ipogei di cavato San Marco - Ponte Viadotto/Acquedotto Madonna della Stella – Pianoro di Madonna della Stella – rientro. Il percorso si concluderà alle ore 12.30 con una piccola degustazione di prodotti tipici presso il Bastione Medievale.



Chi può partecipare? Si può partecipare da soli, in coppia o se lo desiderate anche con i vostri figli. Ci sono abiti per tutte le età. È consigliabile però avere bambini di età superiore ai 6-7 anni. Sono ben accetti anche gli amici a 4 zampe, ma per loro non c’è nessun vestito!



Quanto costa? Il costo della passeggiata è di € 15 a persona ed è solo a copertura delle spese di lavaggio degli abiti.



Come prenotare e chiedere informazioni sulla passeggiata? 349.5242729 (Nico) o per email a info@sguardirupestri.it - La prenotazione va effettuata entro e non oltre 48 ore prima la data dell’escursione.