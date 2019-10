Passeggiata alla scoperta e riscoperta del Novecento a Bari

L'Associazione Italia Liberty organizza, dal 16 novembre all’8 dicembre, NOVECENTO RENDEZ-VOUS, prima edizione di una grande iniziativa nazionale che celebra il XX Secolo, attraversando gli stili che si sono succeduti e le architetture, mode ed eventi cui hanno dato vita.



Il curatore, Andrea Speziali, ha scelto un percorso ideale che inizia dove il Liberty cede il passo all’Art Déco per proseguire fra Razionalismo, Simbolismo, Eclettismo, Futurismo fino ai ruggenti anni Sessanta e, in parte, anni Novanta e ha fortemente voluto che si trattasse di un evento diffuso, con tanti appuntamenti diversi in varie località: visite guidate in prestigiose residenze, mostre e workshop per consentire a un vasto pubblico di vivere un'esperienza originale a ritroso nel tempo.



Un riflettore particolare verrà acceso su uno stile e un personaggio.

Questa prima edizione vede infatti una notevole concentrazione di attività con passeggiate alla scoperta e riscoperta dell’Art Déco perché proprio nel 2019 ricorre il centenario dalla realizzazione dei primi manufatti Déco.



Vede inoltre al centro la figura e l’opera di Mario Mirko Vucetich, poliedrica figura di architetto e artista del ‘900. Un personaggio che, tra l’altro, ha portato il nome di Marostica nel mondo con la partita a scacchi con personaggi viventi che ideò, curò e realizzò nel 1955.



Bari vede in agenda per tutto il programma di "Novecento Rendez-Vous" numerosi tour sparsi per tutta la città dove conoscere con i propri occhi meravigliosi esempi del XX Secolo fra quelli poco considerati ai più celebri. La guida vi illsutrerà nozioni nuove che spesso all'occhio sfuggono, come gli affreschi di Prayer.



eccone alcuni, gli altri fruibili sul sito e sulla brochure:



evento “ARTI e ARTISTI del ‘900 a BARI” dal 16 novembre 2019 al 4 dicembre 2019. L’evento artistico culturale del Novecento “Rendez-Vous alla scoperta e riscoperta del XX secolo” saràpresente nella città di Bari con “ARTI e ARTISTI del ‘900 a BARI” con tour

guidati e attività artistiche culturali nel centro murattiano. La Dott.ssa Maria Elena Toto, guida abilitata dalla Regione Puglia, realizzerà in

collaborazione con enti , istituzioni il seguente calendario.

Dal 15 al 17 novembre in occasione della Mostra dell’antiquariato del modernariato e del vintage :“ Gravina Antiquaria” verrà allestito uno stand che anticiperà e promuoverà la mostra di “Carlo Levi e i protagonisti del sud”

16 novembre - libreria Bari Ignota, Incontro letterario culturale : “Parliamo di Armando Perotti e Voluntas” con Luigi Bramato, Felice Giovine e Maria Elena Toto - dalle ore 18,30 alle 20.00.



19 novembre Martedì - Libreria Feltrinelli “Parliamo di Alfredo Giovine e Vito De Fano” con Felice Giovine e Gigi De Santis - dalle ore 18,30 alle 19,30.

20 Novembre Mercoledì: Esibizione musicale del 900 a cura di Paolo Lepore Camera di Commercio dalle 19.00 alle 20.30. (avere conferma).

21 novembre Giovedì: Visita guidata nella patria “Pittori pugliesi del ‘900 “con intervento dell’artista Lino Sivilli

presso Galleria Davide Andriani Antiquariato Restauro 1 turno dalle 17.30 alle 18.30 2 turno dalle 19.00 alle 20.30.

22 novembre Venerdì: Chiesa San Ferdinando,esibizione musicale del 900 dalle ore 20.00 alle 21,30 a cura di Paolo Lepore

23 novembre Sabato: visita guidata mattina “Statue, busti e sculture nelle piazze di Bari” dalle ore 10.00 alle ore 12.00 a cura della Dott,SSA Maria Elena Toto guida abilitata dalla Regione Puglia. Esibizione musicale del ‘900 serale cura di Paolo Lepore presso Camera di Commercio dalle 19,30 alle ore 20,30 max 21



24 novembre Dom: visita guidata mattina “ Le nuove architetture del 900 a Bari ” dalle ore 10:00 alle ore 12:00

25 novembre Lun: visita guidata presso la Biblioteca Nazionale di Bari dalle ore 10:00 alle 13:00 (attendere conferma)

26 novembre Martedì: Visita guidata “Pittori pugliesi del ‘900 “con intervento di artista Sergio Racanati presso Galleria Ars Toto Srl 1 turno dalle 17.30 alle 18.30 2 turno dalle 19:00 alle 20.

26 novembre URTIincontro ore 18.30 presso bar Portineria 21 Presentazione CD BOUNDARIESEd. FARO con la compositrice e vocalist Tiziana Felle progetto vincitore del bando Puglia Sounds RECORDS 2019

27 novembre Mercoledì: Galleria Davide Andriani restauro e Incontro letterario culturale “Parliamo di Raffaele Armenise e Antonio Lanave” relatori Felice Giovine e Maria Elena Toto dalle 18:30 alle 20:00

28 novembre Giovedì: visita guidata Mostra Carlo Levi e i protagonisti del Sud Camera di Commercio ingresso mattina dalle 10 alle 12:30 e pomeriggio dalle 17:30 alle 20:30. Tour con visita guidata dalle ore 17:30 alle ore 20:00

28 novembre ore 20:45 presso Auditorium Vallisa Concerto BOUNDARIESx Ensemble di 10 elementi e voce solistaBiglietto € 10,00 – ridotto € 5



29 novembre Venerdì: Galleria Davide Andriani Antiquariato Restauroincontro letterario culturale “Parliamo di Raffaele Armenise e Antonio Lanave”relatori Felice Giovine e Maria Elena Toto dalle 18:30 alle 20:00

29 visita guidata Venerdì: Mostra Carlo Levi e i protagonisti del Sud Camera di Commercio e o ArsTotosrl dalle ore 17:30 alle ore 20:00

30 Novembre Sabato: Visita guidata mattina presso la Biblioteca nazionale di Bari, dalle 10 alle 12:30 visita guidata “le nuove architetture del 900 a Bari ” dalle ore 18:00 alle ore 20:00 in due turni.

1 Dicembre Domenica: Incontro letterario culturale Galleria Davide Andriani Antiquario e restauro “Parliamo di Franco Casavola e il suo Futurismo musicale” con Dott. Felice Giovine, Prof.ssa Grazia Sebastiani, - dalle 18:30 alle 20:00

2 Dicembre Lunedì URTIcanti ore 20:45 Auditorium Vallisa Concerto x violino e pianoforte DUO Ceci Biglietto € 10,00 – ridotto € 5,00

3 Dicembre Martedì: Incontro letterario culturale “Parliamo di Gino Boccasile, inventore signorine Grandi Firme”, con Felice Giovine e …, dalle ore 18:30 alle 20:00







I principali centri attorno ai quali si sviluppano percorsi di visita ed esperienze sono Torino, Bari, Catania, Firenze e Roma, ma altri ancora i luoghi coinvolti in giro per l’Italia.

Un evento particolarmente innovativo del programma è il tour "Luxury Real Estates": si visitano le ville e palazzi più belli d’Italia. Un'esperienza unica volta all'avventura del mondo immobiliare di lusso. Dagli anni sessanta in avanti con qualche finestra sul primo Novecento. Si visitano dimore progettate da grandi protagonisti.



Il fine dell’iniziativa è anche quello di avvicinare i giovani sensibilizzandoli alla grande bellezza, fuori dallo schermo di uno smartphone attraverso suggestivi percorsi in sella a una bicicletta. Proprio il velocipede è stato oggetto del logo di questa grande manifestazione. Un ampio programma che tra arte e movimento riconduce a un passato intriso di storia.



Il pubblico attraverso numerosi percorsi organizzati in sinergia con associazioni di categoria e istituzioni pubbliche potrà avere accesso a centinaia di residenze pubbliche e private in cui in diverse occasioni saranno i singoli proprietari a dare testimonianza diretta della storia della propria storia di famiglia e della villa trasmettendo un’emozione unica che ha segnato la nostra storia tutta italiana.



La partecipazione agli eventi è proposta a tutto il pubblico.

I soci di Italia Liberty usufruiscono di condizioni particolari.



Maggiori informazioni sul sito, italialiberty.it