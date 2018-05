Passeggiata in bicicletta "Dalla città al parco"

L'evento giunto alla XI edizione è una passeggiata in bicicletta Toritto- Quasano, andata e ritorno. L'evento inteso come momento di socializzazione, sport, ambiente e natura si snoderà in un percorso bello quanto suggestivo tra il paesaggio agrario di Toritto e Quasano. faranno da cornice alla passeggiata mandorleti con la famosa mandorla di Toritto, oliveti, vigneti, muretti a secco, casoni e tante altre strutture facenti parte delle tradizioni rupestri. Il percorso terminerà raggiungendo la borgata di Quasano che è porta naturale del parco Alta Murgia. tra gli obiettivi della manifestazione rientra la promozione della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile .

Info e regolamento a prolocotoritto@libero.it oppure chiamare al 3473273466