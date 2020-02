Passeggiata nella Murgia con i cani, tra benessere, cultura e socializzazione

Giunta alla sua 14^edizione, Domenica 16 Febbraio dalle 9 alle 13 torna la fantastica passeggiata! Da quest'anno una grande novità: la Prima Passeggiata a 2 e 6zampe, la prima in assoluto dell'anno 2020.

Tale incontro si prefigura come passeggiata socio culturale educativa in compagnia di 3 figure professionali ovvero un educatore cinofilo, una psicologa e psicoterapeuta ed un ingegnere ambientale che, grazie alla loro presenza, arricchiranno l'evento con la loro esperienza e professionalità.

Organizzata da Danilo Spagnulo - Educatore Cinofilo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale - primo ente riconosciuto dal CONI) e la sua 4zampe che passione: Cinofilia&Educazione, in collaborazione con la Dr.ssa Loredana Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta e L’ Ingegnere Valentina Caporusso.

Durante tale evento si avrà la possibilità di riscoprire assieme la bellezza di passeggiare in natura incrementando il benessere psico-fisico e di consolidare e implementare la relazione ed il legame con l'amico a 4 zampe attraverso percorsi naturalistici singolari e sempre differenti, studiati e selezionati nel dettaglio grazie alla collaborazione amichevole di Trekking Cassano.



L’EVENTO E' APERTO A TUTTI, ANCHE PER CHI VOLESSE PARTECIPARE SENZA CANE.



NOVITA' del 2020 "LE AREE TEMATICHE": durante la passeggiata e per ogni evento verrà trattato durante l'incontro un tema specifico differente, di volta in volta unico e diverso, trattato alternativamente dai tre diversi professionisti: spazi psicologici, ingegneristici e cinofili, dedicati e riservati, in cui tutti i partecipanti potranno apprendere, condividere nozioni ed argomenti ed interagire.



AREA TEMATICA di questa prima passeggiata a 2 e 6zampe: “



“I segnali calmanti e la comunicazione" a cura dell'educatore cinofilo.



Le aree tematiche dei prossimi incontri saranno a cura della Dr.ssa Loredana Caporusso - Psicologa e Psicoterapeuta e/o dell' Ingegnere Valentina Caporusso.



I diversi professionisti (Educatore Cinofilo, Psicologa e Psicoterapeuta ed Ingegnere) saranno sempre presenti a tutti gli incontri e sempre a disposizione dei partecipanti.



PER POTER PARTECIPARE È NECESSARIO VERSARE UN PICCOLO CONTRIBUTO DI SOLI 10 EURO A PERSONA (CANI E BAMBINI FINO A 10 ANNI PARTECIPANO GRATUITAMENTE).



Il costo della partecipazione all'evento sarà di soli 5 Euro per tutti coloro che effettuano incontri di educazione cinofila firmati 4zampe che passione: Cinofilia&Educazione.



E' GRADITA E NECESSARIA GENTILE PRENOTAZIONE.

POSTI LIMITATI.



Durante la passeggiata sarà incluso un coffee break, offerto dallo staff di 4zampe che passione: Cinofilia&Educazione, ed inoltre ogni partecipante riceverà dei simpatici gadgets messi a disposizione dai nostri partners mister dog show room, Zoo Pet World e Wonderland.



PARTE DEL RICAVATO SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA A FAVORE DELL’ UNICEF



L'Educatore Cinofilo Danilo Spagnulo consiglia:

- abbigliamento e scarpe comode

- sacchetti per deiezioni

- guinzaglio e museruola al seguito (come previsto dall’Ordinanza Martini del marzo 2009 articolo 1, comma 3)

- tanta tanta acqua per i nostri amici pelosetti.



Prenota il tuo posto in passeggiata.

Evento a numero chiuso.



Per info e prenotazioni:

CELL. 3492634715 Educatore Cinofilo Csen - DANILO SPAGNULO

CELL. 3288597436 Psicologa e Psicoterapueta - DR.SSA LOREDANA CAPORUSSO

CELL. 3337125285 Ingegnere Ambientale - ING. VALENTINA CAPORUSSO



Partner dell'evento:

mister dog show room

Zoo Pet World

Grafio GraficaStampa

Amici dalla A alla Zampa

Wonderland

con al collaborazione amichevole di Trekking Cassano

