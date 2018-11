Natale a Bari 2018: passeggiata tra le stelle con “Christmas garden”, mercatini e Villaggio di Babbo Natale

Quest'anno in piazza del Ferrarese sarà un caloroso ed emozionante Natale per i baresi e i turisti. Tante le novità e le sorprese di quest’anno, anche se tutti gli occhi saranno puntati sul grande albero di Natale, alto 14 metri e illuminato con centomila led a luce calda, collocato nella parte alta di piazza del Ferrarese dove incontrerà un doppio palco di 98 metri quadri trasformato in un grande pacco regalo.

A rendere magica l’atmosfera e a riscaldare il cuore dei passanti contribuirà l’impianto audio che trasmetterà, in filodiffusione, i medley dei più famosi evergreen natalizi.

Ma non è finita qui: la grande novità di quest’anno è la ‘passeggiata tra le stelle’, detta anche ‘Christmas Garden’, l’allestimento scenografico di un giardino temporaneo che si sviluppa su pianta a forma di stella. È un omaggio a tutti gli uomini e le donne che lo attraverseranno per ricordare che siamo tutti frammenti di stelle fatti per brillare. Il giardino, allestito con abeti ed essenze arboree per godere del benefico impatto del verde, partirà dal lato di piazza del Ferrarese che affaccia su corso Vittorio Emanuele fino al grande albero centrale.

Inoltre, per accogliere gli ospiti del Christmas Garden, un infopoint tutto all’insegna del verde, nel quale chiunque potrà ricevere informazioni sul programma di attività e sui prodotti, le offerte e le promozioni di Amgas attivate in occasione delle festività natalizie.

Saranno cinque gli eventi di respiro internazionale organizzati in tutto il periodo natalizio dal 6 dicembre, giorno dell’accensione dell’albero, al 6 gennaio, giorno dell’Epifania che chiuderà le feste.

E proprio il 6 dicembre, giorno in cui Bari celebra il suo santo patrono, San Nicola, si terrà la spettacolare accensione dell’albero di Natale con la partecipazione di un’ospite d’eccezione, Nicoletta Tinti, ex ginnasta olimpica, costretta sulla sedie a rotelle a causa di un’ernia discale, il cui esempio di vita testimonia la capacità innata di illuminare i momenti bui grazie al coraggio e alla determinazione. Lo spettacolo vedrà, inoltre, la partecipazione straordinaria della compagnia di danza ‘EleinaD.’, con la campionessa mondiale di danza aerea Claudia Cavalli e il coreografo Vito Cassano, entrambi collaboratori fissi della compagnia internazionale di danza Kataklò. La colonna sonora dell’evento, che ufficialmente darà avvio alle festività natalizie, sarà curata dalla Grande Orchestra Polifonica “Enrico Annoscia - Città di Bari”, con un coro di 24 elementi e un ensemble di 20 musicisti impegnati nell’esecuzione di un repertorio prettamente natalizio.

Per i più piccoli (3-12 anni) in piazza Umberto tornerà ad animarsi il Villaggio di Babbo Natale, allestito con casette e chioschetti in stile natalizio, dove professionisti del settore terranno una serie di attività sul tema del Natale, organizzate per età, quali letture animate, spettacoli teatrali, laboratori e attività ludiche varie, che si concentreranno in particolare nei fine settimana.

All’interno del Villaggio di Babbo Natale, sarà montata la tradizionale Casa di Babbo Natale in cui Babbo Natale accoglierà i bambini e riceverà le loro letterine.

Anche per questa edizione è confermata la presenza della Casa di Bari Social Christmas a cura della rete del Welfare comunale, che proporrà appuntamenti ludici e didattici in particolare per i più piccoli.