Al Teatro Di Cagno in scena lo spettacolo "Past the saint, past the party"

Al Teatro Di Cagno di Bari in scena il NUOVO SPETTACOLO di Antonello Vannucci "Past the saint, past the party", che è la traduzione in inglese maccheronico di un antico detto barese, è il nuovo spettacolo di Antonello Vannucci. Il musicomico barese porta sul palco la vita di tutti i giorni, cogliendo alcuni aspetti divertenti del nostro essere; le nostre esperienze di vita, sia lavorative che affettive, sono fagocitate da Antonello che con la sua consueta maestria le presenta attraverso la rielaborazione dei più grandi successi italiani ed internazionali.

26 Gennaio 2017 ore 21

“PAST THE SAINT PAST THE PARTY” di e con ANTONELLO VANNUCCI

Biglietto euro 12 - Ridotto Associazioni Convenzionate euro 10

Infotel 0805027439 –3487632546.