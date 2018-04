Patrick Topping in consolle al Demodè

Sabato 14 aprile al Demodè Club di Modugno (Ba) farà tappa il party “Synphonya” one night elettronica, che ritorna verso la città di Bari, dopo alcuni anni in giro per la Puglia, in una versione club tutta nuova e soprattutto portando in consolle, per la prima volta nel capoluogo pugliese, il dj noto britannico Patrick Topping, autore della hit “Forget”.

Nato a Newcastle, classe 1989, ha iniziato il suo percorso musicale proprio dal suo paese natio ed esattamente dal club Motion at Digital. Mantenendo un contatto con la cittadina inglese, nella quale organizza solitamente cinque party all’anno, nei quali porta importanti nomi della scena musicale internazionale, oggigiorno Patrick è tra i dj più richiesti e si esibisce in tutto il mondo proponendo la sua musica esplosiva. Con le sue produzioni per importanti etichette quali la Hot Creations, Hottrax e Relief Records, ha ottenuto risultati molto soddisfacenti che gli hanno permesso di arrivare al primo posto della classifica di Beatport nella sezione “Tech House”, di vincere un Dj Awards come “dj emergente” e di esibirsi nei più prestigiosi festival elettronici d’Europa. Una grande impennata per la crescita di Topping è stato certamente il brano “Forget”, da lui realizzato nel 2014 e prodotta da Jamie Jones, tra i più autorevoli producer internazionali.

Durante il party Synphonya, oltre al dj inglese, che si contraddistingue per essere uno dei deejay più attenti a capire e prevedere le nuove tendenze, adattandosi di volta in volta al pubblico per coinvolgerlo e farlo divertire, si esibiranno anche Gianfranco Troccoli, Francesco Dinoia e Sante Sansone.

Nella Sala Club invece, sarà proposto il party “Pump th volume”, festa a base di musica hip hop e trap, che vedrà alternarsi in consolle Mista P,Shogun, Plant, Soyle & Suken e Christian Cinquepalmi.

A completare l’offerta musicale, come sempre ci sarà il Demodè Channel, una vistosa e appariscente postazione radio, nella quale Carlo Chicco e Marco Greco, due noti conduttori radiofonici pugliesi, condurranno il programma radiofonico trasmesso in diretta in fm e sul web

Demodè Club– Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba)

Infoline: 3397360006

Apertura: 23:00