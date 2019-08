Peace – war, drugs & liver to pieces a Putignano per il circuito Admoveo

Circuito di Teatro, Danza, Musica e Cultura ADMOVEO

PEACE – WAR, DRUGS & LIVER TO PIECES

Venerdì 31 Agosto 2019, ore 21:00 – Masseria San Nicola, Putignano (BA)



Admoveo: muovere verso, una prospettiva, una possibilità di fare teatro, fare arte, senza compromessi.

Venerdì 31 Agosto, ADMOVEO prosegue la nuova stagione estiva in Masseria San Nicola con lo spettacolo PEACE – WAR, DRUGS & LIVER TO PIECES, di e con Nicola Eboli.

All'indomani degli attacchi nucleari, Robert J. Oppenheimer diceva che il mondo non sarebbe più stato lo stesso. Egli, inventore della bomba atomica, sarebbe passato alla storia come “dottor morte”. Certo è che Robert J. Oppenheimer diceva bene. Le guerre contemporanee sono imprese commerciali il cui unico obiettivo è l’utile. Questo utile è dato da quelle che sono le due maggiori fonti di reddito per l’ordine mondiale: petrolio e droga. Ed ecco la guerra nel sud est asiatico, In Vietnam, dove gli Stati Uniti nell’arco di vent’anni hanno inviato in a morire centinaia di migliaia di soldati. Non c’era niente da vincere: non si combattevano eserciti regolari ma si bombardavano civili inermi con la scusa di abbattere il comunismo. La guerra “sporca”, venne definita. Una guerra di “copertura”, mentre nel poco distante Laos, nel cosiddetto Triangolo d’Oro, l’operazione Air America condotta dalla CIA era il reale motivo per la presenza americana nella zona. Una vera e propria impresa commerciale che in poco più di vent’anni ha importato ad Occidente tonnellate di oppio e dato il via alla diffusione massiccia dell’eroina sui mercati di tutto il mondo.

In quegli anni, il mondo stava cambiando, la musica, la letteratura la cinematografia, la stampa, si ribellava, denunciava, informava e scuoteva le coscienze … e poi, cosa è successo? Come un vento atomico, come l’esplosione di mille soli che disintegrano tutto per chilometri quadrati, quelle migliaia di voci, sono diventate per le ultime generazioni, preistoria. Non a caso, oggi, le democrazie occidentali sono impegnate a riportare la pace e la democrazia in Afghanistan, non a caso, l’Afghanistan è il più grosso produttore mondiale di oppio. PEACE parla di guerra vista dal punto di vista della guerra. Musica e voce. Senza commento. Senza sentimento. Senza giudizio.

Admoveo proseguirà con l‘ultimo appuntamento in Masseria San Nicola nel mese di Settembre: giovedì 5 con False Hamlet – Opera teatrale in Fa Maggiore, di Andrea Cramarossa, con Isabella Careccia e Federico Gobbi.

L'intero progetto è promosso dall'Associazione Admoveo in collaborazione con Formediterre.

Con il sostegno di: AMARUM del Liquorificio Fiume di Putignano

Admoveo è supportato da: FAI/Delegazione di Bari // Technè (Alberobello) // Imago-i Danzattori (Alberobello) // La Comunità Fratello Sole (S. Severa/Gioia del Colle) // U.P.T.E. (Putignano)



Masseria San Nicola (PUTIGNANO - S.P. per Gioia del Colle)

Apertura biblioteca ore 20.30 - Inizio ore 21.00

Posti limitati, consigliata la prenotazione:

333/1776789

admoveo@formediterre.it

