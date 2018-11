Vito Signorile, Antonio Stornaiolo e Daniela Baldassarra con 'Peccati' al Teatro Abeliano

ll Teatro Abeliano si trasforma in café-chantant in occasione del primo appuntamento della rassegna Abeliano Events, in programma dal 1 al 4 novembre alle 21 (info e prenotazioni 080 5427678)

“Peccati” è il titolo del percorso fra i cinque sensi del duo, già collaudato, Vito Signorile e Antonio Stornaiolo, con la partecipazione di Daniela Baldassarra, attrice e drammaturga barese sensibile a temi come la parità di genere, la violenza sessuale e i diritti delle donne. I tre protagonisti condurranno gli spettatori alla scoperta del complicatissimo rapporto uomo donna, giocando sulla leggerezza e la comicità. Uno spettacolo sull'ironia e l'autoironia, si sorride e si riflette sulle abitudini comuni, sulla mentalità a volte così contraddittoria nel del rispetto dei sentimenti.

Nel teatro Abeliano spariranno le poltrone e il pubblico trascorrerà la serata seduto ai tavolini degustando un menù “afrodisiaco” creato per l’occasione da uno chef barese.

Botteghino del Teatro Abeliano

dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30

info. 080.542.7678

www.teatridibari.it /nuovoteatroabeliano.com

PROMOZIONI PER GRUPPI E ABBONATI

€ 18 per le date giorni 1 e 2 novembre, € 22 per le date 3 e 4 novembre