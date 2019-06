Altrove nel mondo il fenomeno della Pedofilia clericale è già esploso in modo vertiginoso e continua a deflagrare ancora.

In Italia, eccettuati timidi servizi giornalistici e saggi isolati di reporter risoluti, latitano coraggiose inchieste mediatiche non occasionali.

Dopo 10 anni (era il 29.01.2009) L’Espresso riapre lo scandalo dell’istituto religioso Provolo di Verona con un servizio comparso su detto settimanale il 9.06.19.

L’Italia, pur registrando il maggior numero di clericali, presenta una realtà mediatica diversa che ci induce da tempo a porci numerosi interrogativi.

Innanzitutto, ci domandiamo, perché tali inchieste alla Spotlight non vengono realizzate nel nostro Paese? In che modo le norme nazionali e canoniche possono influenzare e/o agevolare l’apertura e la chiusura di indagini penali? Cos’è la giostra religiosa? Quali torture sessuali subiscono i minori abusati?

A queste e ad altre domande cercherà di rispondere la conferenza dal titolo:

Pedofilia clericale. Non nascondiamola

organizzata dal Circolo UAAR di Bari.

Interverranno con loro relazioni:

FRANCESCO ZANARDI - Fondatore delle Reti L’ABUSO e ECA GLOBAL

"Chiesa e pedofilia: Report dell’ONU e complicità dello Stato italiano"

MARIA GRAZIA FOSCHINO - Responsabile SSD di Psicologia-GIADA Osp. Pediatrico "Giovanni XXIII"

"Abusi sessuali in canonica. Esiti sulla salute delle vittime minorenni"

MARILENA LANZELLOTTO - Coordinatrice Regionale ONDIF, Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia

" Tutela del minore tra legislazione italiana e disposizioni pontificie motu proprio ".

La conduzione dell’evento sarà affidata a Rosy Paparella, formatrice ed esperta in diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, già Garante per l'infanzia della Puglia.

Seguirà dibattito col pubblico.

La conferenza si terrà martedì 11 giugno 2019 presso il Centro Polifunzionale degli studenti (ex Poste) con inizio alle ore 17,00.

Ingresso libero.