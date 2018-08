Pellegrinaggio in bicicletta da Bari vecchia alla Madonna del Pozzo

Domenica 26 agosto il circolo Acli – Dalfino da anni ha ripreso un’antica tradizione barese devozionale per la Madonna del Pozzo, il pellegrinaggio con percorso in bicicletta da Bari a Capurso.

Incontro c/o sede del circolo Acli – Dalfino (p.zza Cattedrale, 28) h. 06,30; partenza per Capurso, arrivo al Santuario per momento di preghiera, poi break per colazione a Capurso.

Rientro a Bari verso le h. 10,00.

Informazioni e prenotazioni tel. 080 5210355.