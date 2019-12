pellegrini di pace e di speranza - concerto pro Terra Santa ad Altamura

“Pellegrini di Pace e di Speranza - Concerto pro Terra Santa” è lo straordinario evento promosso dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, delegazione di Acquaviva delle Fonti – Santeramo in Colle e organizzato con la Sezione Bari Alta Murgia, in collaborazione con l’Istituzione Concertistica Orchestrale Magna Grecia e il Festival Opera de Mari, che si svolgerà giovedì 5 dicembre, alle ore 20:30, nel Teatro Saverio Mercadante di Altamura.



Nell’occasione, unica ed irripetibile per il territorio, da sempre amante del grande repertorio della musica classica, saliranno sul palco il pianista di fama internazionale Benedetto Lupo, il soprano Natalizia Carone e l’Orchestra Ico della Magna Grecia diretta dal M° Giuseppe Bini.

Il programma musicale, di altissimo spessore artistico, è interamente dedicato ai geni di L. van Beethoven, con la Scena e Aria “Ah! Perfido” Op.65 e la meravigliosa Settima Sinfonia Op.92, e di W. A. Mozart, con il sublime Concerto per pianoforte e orchestra n.23 K.488.



Con il Patrocinio della Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, della Regione Puglia e del Comune di Altamura, il “Concerto pro Terra Santa” rientra nell’ambito del progetto dal profondo valore culturale e spirituale “Pellegrini di pace e di Speranza”, promosso in occasione del 10° anniversario dalla istituzione della Delegazione Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle dell’O.E.S.S.G..



Durante la serata sarà presentato il cofanetto musicale intitolato “Pellegrini di pace e di speranza”, realizzato con la collaborazione dei musicisti Natalizia Carone e Giuseppe Bini, con il quale la stessa Delegazione vuole lasciare un segno tangibile, in musica, del percorso ideale di meditazione per ogni Cavaliere e Dama, ma più in generale per tutti coloro i quali intendono accostarsi come pellegrini alla conoscenza di quei luoghi, resi “Santi” dalla presenza terrena di Gesù.



Pellegrini di Pace e di Speranza

Concerto Pro Terra Santa

Giovedì 5 dicembre ore 20:30

Teatro Mercadante

via Teatro Mercadante, 37 - Altamura



Biglietti disponibili su vivaticket.it

Box office Teatro Mercadante:

dal martedì al sabato ore 10-13 e 17-20

tel. 080 31 01 222



Programma

L. van Beethoven: Scena e Aria "Ah! Perfido" Op.65

L. van Beethoven: Sinfonia n.7 in La magg. Op.92

W. A. Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra in La magg. n.23 K.488



BENEDETTO LUPO Pianista

NATALIZIA CARONE Soprano

GIUSEPPE BINI Direttore

ORCHESTRA ICO DELLA MAGNA GRECIA



Evento organizzato da

ORDINE EQUESTRE DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME

Luogotenenza per l'Italia Meridionale

Sezione Bari Alta Murgia

Delegazione Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle



Con il patrocinio di

Luogotenenza per l’Italia Meridionale Adriatica dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Regione Puglia

Comune di Altamura



In collaborazione con

ISTITUZIONE CONCERTISTICA ORCHESTRALE MAGNA GRECIA

Festival Opera de Mari

Consorzio Fondatore e Proprietario del Teatro Mercadante di Altamura



Progetto "Pellegrini di pace e di speranza" realizzato dalla Delegazione Acquaviva delle Fonti - Santeramo in Colle dell'O.E.S.S.G.

