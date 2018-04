A Corato la 50esima edizione della mostra-concorso di arte contemporanea "Il Pendio"

Al via la 50esima edizione della mostra-concorso di arte contemporanea «Il Pendio» che, ormai da mezzo secolo a questa parte, chiama a raccolta i giovani pittori del Mezzogiorno nel centro storico di Corato, in provincia di Bari. L’edizione 2018 è in programmadal 22 al 27 agostoin piazza Abbazia, su iniziativa della Pro Loco Quadratum. Presentato nella sala giunta della Città Metropolitana di Bari, «Il Pendio», come da tradizione, si rivolge ad artisti che non abbiano superato i 40 anni di età entro il 2 luglio prossimo, data di consegna delle opere.

Fra le novità 2018, due sezioni nuove di zecca: una dedicata alla grafica e l’altra all’illustrazione, che vanno ad aggiungersi alla storica sezione destinata alla pittura, qualsiasi sia la tecnica scelta dall’autore. Cinque, invece, i premi in palio, con un assegno da 1.500 euro per il concorrente che si aggiudicherà il gradino più alto del podio.

Per scoprire le opere non resta che attendere il 22 agosto. L’invito a visitare la mostra arriva da Francesca Pietroforte, consigliera delegata ai Beni culturali della Città Metropolitana: «I 41 Comuni della Città metropolitana si distinguono per la capacità di calendarizzare manifestazioni di qualità: il Pendio è una di queste».