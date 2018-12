Al Petruzzelli il concerto spettacolo “Memorie di Adriano - Canzoni del Clan di Adriano Celentano” con Peppe Servillo

Atmosfere rarefatte dove la nostalgia per un passato indimenticabile, viene rievocato dalla suggestione di suoni che musicisti del calibro di Peppe Servillo voce solista, Javier Girotto al sax, Fabrizio Bosso alla tromba, Furio Di Castri al contrabbasso, Rita Marcotulli al pianoforte e Mattia Barbieri alla batteria: sono in protagonisti di “Memorie di Adriano - Canzoni del Clan di Adriano Celentano”, un concerto spettacolo per la rassegna di Teatro Musicale della Camerata Musicale Barese in scena al Teatro Petruzzelli domenica 9 dicembre alle ore 21.