Pepper on jive, Jump-Swing

Esiste un ponte fatto di note che unisce lo Swing più sfrenato al Rock'n Roll più shakerato!!

PepperOnJive è la band in grado di attraversarlo trascinando chi li ascolta in un’atmosfera dal gusto piccante. Il repertorio spazia dai brani di Sam Butera, Fred Buscaglione, Louis Prima a Gene Vincent a quelli di Chuck Berry, Buddy Holly.. il meglio dello Jump Swing e del Rock'n Roll!

Una chitarra indomita e ribelle unita ad una voce graffiante e ironica scrive le regole di un gioco che ha come posta in palio il divertimento. Il contrabbasso e la batteria scandiscono il tempo dello swing e il sassofono disegna colori di rock’ n roll e jive.

Un viaggio a ritroso nel passato per rivivere l'atmosfera gioiosa e sfrenata degli anni '50. Un sound vintage, swing-rock 'n roll, danzereccio che non può non coinvolgere il pubblico che, se vuole, è libero di ballare nell'ampio spazio presente.



Line up:

Alessio Virno – guitar/voice,

Claudio, "u professor", De Paola - tenor sax/voice

Umberto Calentini - double bass/voice

Teo Carriero – drums/voice



ingresso libero

info e prenotazioni

3898441323