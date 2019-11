“Per-corso di de-gustazione teatrale”, il 14 novembre l’open day gratuito

Al via il 20 novembre al cinema teatro Impero di Trani, il “Per-Corso di Degustazione teatrale”, il primo corso che ha l’intento di avvicinare il Teatro al Pubblico e il Pubblico al Teatro. Il 14 novembre, invece, a partire dalle ore 20.00, infatti, Alessandra Pizzi, regista e adattatrice teatrale, ideatrice del corso, terrà la lezione numero zero del corso, un open day gratuito durante il quale presenterà il programma del corso e la rassegna “Metti un libro a teatro” che avrà inizio giovedì 28 novembre con lo spettacolo di cui è regista “Apologia di Socrate – Dialogo sulla giustizia” “L’idea del “Per-Corso di De-Gustazione teatrale” – spiega la Pizzi - nasce dalla mia costante attenzione al pubblico che mi ha spinto ad accettare questa sfida: aiutare la gente ad avvicinarsi al teatro, condividere con gli spettatori un percorso di conoscenza sul teatro, formare un "pubblico consapevole", il pubblico migliore che uno spettacolo possa avere” Durante la serata, gli interessati potranno iscriversi ad un prezzo vantaggioso. L’iscrizione al “Per-Corso di De-Gustazione teatrale” darà la possibilità di partecipare ai “Pre-spettacoli” di “Metti un libro a teatro” e avere la possibilità di incontrare gli attori, i registi, gli autori, per approfondire i contenuti dello spettacolo in scena. Gli abbonati alla rassegna “Metti un libro a teatro” potranno usufruire di uno sconto del 20% sulla quota di iscrizione al corso dal costo di € 100 a persona. Di seguito alcuni temi affrontati durante il corso: 1) PRENDIAMOLA LARGA: Presentazione del corso Breve excursus nella storia del teatro 2) TEATRO, IN CHE SENSO?: Generi, Tipologie, Stili 3) MA CHE C’ENTRANO I MUSICISTI E I BALLERINI? Conoscere e riconoscere i generi: Prosa, reading, teatro musicale e di narrazione 4) MA SI RIDE PURE? Percorso di avvicinamento alla commedia 5) SPERIAMO CHE NON SIA PESANTE Percorso di allontanamento dalla tragedia 6) SI, MA MESTIERE CHE FAI? Le figure del teatro: Sceneggiatore, riduttore, regista, scenografo, attore… 7) IO COMUNQUE SHAKESPEARE L’HO VISTO: I commediografi e i drammaturghi da Shakespeare, alla Commedia dell’Arte, da Moliere alle avanguardie 8) ANCORA CON QUESTO TEATRO: Il teatro del 900 e la drammaturgia contemporanea 9) PERCHE’ UN LIBRO A TEATRO: Ri – leggere e ri-scrivere un classico 10) DIVENTARE UNO SPETTATORE: Osservazione dello spazio teatrale, lettura dello spazio scenico, analisi del genere 11) SECONDO ME. Analisi critica di alcuni testi e di alcune rappresentazioni 12) COMUNQUE A ME E’ PIACIUTO. Riconoscere (e prolungare) le emozioni prodotte da un testo e da uno spettacolo 13) ERA MEGLIO QUELLO DELL’ANNO SCORSO… Vademecum su 10 alternative valide allo spettacolo che hai visto. PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 3279097113 TRANI CINE TEATRO IMPERO VIA M. PAGANI INIZIO CORSO DAL 20 NOVEMBRE 2019 ORE 19,00 .